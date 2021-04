Formulan pliego de cargos contra Wom por presunta publicidad engañosa

Este jueves, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra Partners Telecom Colombia S. A. S (Wom) por la presunta violación a las normas de protección al consumidor por publicidad engañosa.

El organismo señaló que las piezas publicitarias de 'Clavostar', que fueron lanzadas en medios nacionales en las últimas semanas, podrían "generar error o engaño en los

consumidores sobre la entrada en operación de un operador inexistente y el servicio

que el mismo podría prestar".



En este caso, la SIC señaló siete frases de los comerciales que pueden "confundir a los consumidores". Entre estas están:



● “Cuenta oficial de otro operador móvil que viene a dar el mismo servicio porque sabemos que nada debe cambiar”.

● “(…) en Navidad tenemos equipos con el 0.000005 % de descuento y opciones de

pago cómodas que terminarás de pagar en el 2025 (…)”.



● “(…) Dar un excelente servicio es nuestra prioridad, no nos importa el dinero.

#Awomletengomiedo #nosotrosprimerosiempre (…)”.



● “(…) Siempre le informamos a los usuarios la verdad sobre sus servicios y cambios

en sus planes (…)”; “(…) con nosotros solo debes esperar unos ‘segundos’ en línea

para ser atendido (…)”; “(…) #felizviernesatodos por motivos de fuerza mayor sus

PQR’s serán respondidas el día lunes. Gracias por seguir con nosotros ¡feliz finde!

#Awomletengomiedo #nosotrosprimerosiempre #felizviernesatodos (…)”.



● “(…) No nos podemos dejar, tenemos más de seis semestres liderando el mercado.

#Awomletengomiedo #nosotrosprimerosiempre (…)”.



● “(…) El cuarto operador para ser más exactos, ofrecemos lo mismo y no dejaremos

entrar a Wom (…)”.



● “(…) Te tenemos un plan de navidad para que tú y tu hijo tengan el mejor internet

sin asteriscos y con súper velocidad (…)”.



La Superintendencia aseguró que en la investigación preliminar se estableció que en varios diarios de amplia circulación se publicaron estos mensajes, por lo que se habría incurrido en publicidad engañosa porque "el mensaje transmitido presuntamente no correspondió a la realidad y pudo ocasionar que los consumidores fueran inducidos en confusión respecto de las condiciones de la prestación del servicio anunciado y la naturaleza del anunciante".



Así mismo, la SIC señaló que se revisará si la compañía, que este lunes lanzó oficialmente sus planes de telefonía móvil en el país, ha dado cumplimiento a las órdenes de la Superintendencia en cuanto a la remisión de piezas publicitarias usadas.



Wom podría, si así lo determina el organismo de control, pagar una multa de hasta 2 mil salarios mínimos mensuales vigentes.

