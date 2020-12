SIC abre investigación contra Brunati por problemas en ventas en línea

Este martes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra las sociedades Merek S.A.S. y Pamiruti S.A.S, propietaria de los establecimientos de venta de muebles Brunati por irregularidades en los procesos de compra en línea.



La SIC señaló que la compañía habría realizado conductas que violan los derechos de los consumidores, “relacionadas con información engañosa suministrada a los consumidores respecto del tiempo de entrega de los productos, calidad en el servicio posventa por no entrega de productos, promociones y ofertas por no informar el plazo de validez de las ofertas y garantías”.

Así como por “por presuntamente desconocer ese derecho frente a los consumidores que adquieren productos mediante comercio electrónico que adquieren productos mediante comercio electrónico, en ciudades en los que no hay establecimientos de Brunati.



La investigación podría generar multas por mil salarios mínimos legales vigentes.



En su decisión, sustentada en 200 demandas presentadas ante la SIC, la Superintendencia le ordena a la compañía cesar “las prácticas que estarían vulnerando los derechos de los consumidores, ante las posibles irregularidades evidenciadas en relación con reiterados incumplimientos en tiempos de entrega de los productos e información engañosa”, ya que se prometía entrega inmediata, pero no se cumplía.



Así mismo, deben cumplir en un plazo de 15 días hábiles con la entrega de los productos solicitados a través de la página web y los establecimientos físicos, en el periodo del 1 de enero de 2021 y 15 de noviembre de 2020, y cuyas órdenes de compra ya se encuentran vencidas.



Brunati también debe presentar ante la SIC un plan de mejoramiento en un plazo de ejecución de tres meses para evitar que este tipo de acciones se vuelvan a repetir. A su vez, debe incorporar un aviso en su página web en donde establezca los tiempos reales de entrega y la opción de ‘Reversión de pago’ en su plataforma de comercio electrónico.



La Superindustria también determinó que la página debe eliminar de excluir de su sitio web el término “Entrega inmediata”, ya que este lineamiento no se cumple y así “no generar confusión a los consumidores respecto a la fecha de entrega del producto, el cual no se realiza de manera “inmediata” sino en días posteriores a la compra”.



Por último, la SIC dispuso que Brunati debe mejorar sus canales de atención al cliente, con el fin de que “se optimicen los tiempos de respuesta y se brinde información veraz, fidedigna, suficiente y actualizada sobre las inquietudes e inconformidades que sean planteadas por los consumidores”.

TECNÓSFERA

