Con la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft, la compañía estadounidense podría perder una suma multimillonaria. Las agencias reguladoras del Reino Unido bloquearon la compra dando a conocer la existencia de una clausula que obliga a Microsoft pagar 3.000 millones de dólares si el proceso de compra no llega a un acuerdo con el potencial socio de desarrollador de videojuegos.



Bobby Kotick, CEO de Activision-Blizzard, en una entrevista con la CNBC se le pregunto sobre la compra y no desmintió la cifra estipulada, tampoco le dio mucha importancia a la cláusula. Kotick defendió que la operación saldría adelante y que esta misma fortalecería la competencia en vez de debilitarla.



Agregó además que "creemos que el Tribunal de Apelación lo verá y fallará a nuestro favor”.



Aparte, afirma que no piensa que la cifra vaya a cambiar radicalmente a la compañía y asegura que: "al final del año tendremos 18.000 millones de dólares en efectivo. Si revisa nuestros 30 años de historia, hemos utilizado muy bien el capital en beneficio de los accionistas”.



Desde la negativa que ha tenido esta compra, se ha visto que las acciones en la bolsa de la compañía responsable de Call of Duty y el futuro Diablo IV han bajado notablemente y han tenido muy difícil recuperarse. A pesar de la increíble suma, Activision-Blizzard comunica que:



“La máxima prioridad es sacar el trato adelante, algo positivo para la industria desde un punto de vista de competición.Creo que en algún momento empezaremos a ver que los reguladores darse cuenta de que estamos perdiendo un montón de trabajos bien pagados de las grandes compañías (…) Estamos operando en un mercado global donde en Japón no tienes acceso al consumidor y donde en China tienes que buscarte un socio para poder operar. La competición debe comenzar en los países que operamos, en, por ejemplo, Reino Unido y Estados Unidos”



Así pues, pese a que la compra por parte de Microsoft podría llevarse a cabo, la situación actual en la que se encuentra las dos compañías es complicada y no se resolverá pronto. Los directivos de las respectivas saben que el bloqueo de Reino Unido retrasara el proceso.



Ahora mismo, se espera que estas presenten un caso de apelación que podría alargarse por un año, la resolución de esta aun no está clara. De momento se sabe que la compañía de Bill Gates tendría que pagar 69.000 millones de dólares si el proceso sale a delante y 3.000 millones, si esta falla.

