Usted puede no leerse el resto de esta columna si hace caso ciego a la siguiente recomendación: no comparta, nunca, fotos de sus hijos menores de edad en sus redes sociales. Punto.



Ni de ningún otro niño o niña, como hijos de amigos, primos, sobrinos, nietos, ahijados, compañeros del colegio de sus hijos. Ninguno, nunca.



En un ecosistema digital cada vez más riesgoso, sorprende que aún existan padres o madres que realmente desconozcan el inmenso peligro que supone publicar la identidad de sus hijos, de niñas y niños, en sus redes sociales.



Yo de cuando en cuando me escandalizo. Tengo amigos en redes que publican absolutamente todo lo que hacen sus hijos, los que viven, juegan, comen, visten, vacacionan, los chistes, bailes, bromas, ‘chascos’. Todo.



Y como argumento de por qué no hacerlo no arrancaré por el evidente riesgo de que su imagen pueda ser insumo para redes de pedofilia o abusadores.



Comenzaré por el más sencillo y básico: el mínimo respeto que toda persona merece por su privacidad.



Esa niña, ese niño, que si bien son sus hijos, en realidad no le pertenecen. Son personas que merecen respeto de su intimidad, de su privacidad.



Simplemente imagine a sus hijos, unos años más adelante, ya adultos, molestos con usted por haber abusado de su imagen, de su intimidad, al haberlos convertido casi que en figuras públicas sin su consentimiento, en una época de su vida en la que no fueron conscientes de lo que pasaba. Pero usted sí sabía perfectamente lo que hacían.



Son reales y variados los casos de abusadores de menores que viven pescando en redes sociales fotos y contenidos de niñas y niños con fines claramente oscuros.



Son niños que ya en edad adolescente, con sus propios perfiles, suelen cometer errores o no controlar adecuadamente su propia privacidad, incapaces de crear un ambiente digital seguro, confiable.



Serán personas con límites digitales difusos que, sin duda alguna, podrían caer mucho más fácil en cuadros de angustia, depresión, estrés, por el efecto que todos sabemos tienen las redes sociales mal manejadas en las personas, como lo han demostrado infinidad de estudios y análisis.



Yo mismo, un par de veces, habré publicado una foto de la cara de mi hija, de mi hijo. Un cumpleaños, tal vez. Un disfraz que quedó bonito. No debí hacerlo. Cuido siempre esto, con fotos donde salen de espaldas, o con algún emoji en la cara que les cubra la identidad.



Dirá usted que es exagerado lo que lee. Que una foto de vez en cuando no supondría riesgos mayores. Pero no es así. Partiendo del respeto por la privacidad, como por el genuino peligro de que sus hijos puedan ser agredidos o sometidos a un ambiente público, son suficientes razones.



Hay un top de fotos y videos que usted, a propósito, jamás debería publicar de sus hijos: del rostro, con el cual pueden identificarle fácilmente. En uniforme del colegio, porque brinda datos además de dónde ubicarle. Del menor en lugares frecuentemente visitados, por la misma razón. Ningún contenido que permita perfilar al niño: nombres, gustos, marcas que usa. Nada.



Si a usted le gustan las redes sociales, le encanta compartir sus gustos, experiencias, etc., no está mal. Lo que sí es grave es que deje que ese ‘placer’ transgreda los derechos a la intimidad y la privacidad de otros. Incluidos sus hijos.



