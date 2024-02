Este es el paso a paso para desactivar una cuenta de Tiktok temporalmente

TikTok es una de las redes sociales que más populares hoy en día. Sin embargo, algunas personas han notado que su algoritmo es bastante adictivo y es muy fácil quedarse en la app por horas. Además, a veces el contenido que suelen recomendar pude generar estrés y ansiedad en algunos.



Por esta razón, a quienes han querido poner pausa y eliminar temporalmente su cuenta. Si usted es una de esas personas, le mostremos el paso a paso de como puede hacer desactivar su cuenta de TikTok.

Antes de desactivar su cuenta se recomienda hacer una copia de seguridad para que la app guarde toda la información valiosa que tiene, por ejemplo, los videos que ha guardado, los mensajes directos, entre otras cosas.



Vale la pena mencionar que no bastan con eliminar la app del celular para desactivar su cuenta. En caso de que lo haya hecho, deberá reinstalar la app. Asimismo, hay que aclarar que “desactivar” y “eliminar” no es lo mismo. La primera hace que su perfil no sea visible para nadie, pero mantendrá sus datos en el caso de que quiera volver a iniciar sección.



(No deje de leer: Así funciona 'Carina', la nueva asistente virtual de WhatsApp que funciona con IA).



En cambio, cuando elimina su cuenta, toda su información se borrara y no la podrá recuperarla. En caso de que quiera volver a tener una cuenta en TikTok, le tocará empezarla desde cero.

Ahora bien, le mostraremos el paso a paso para desactivar su cuenta temporalmente de Tiktok.

En la app de Tiktok, diríjase a la pestaña 'Perfil'. Abra el menú desplegable de la parte superior derecha (icono con tres rayas). Haga clic en 'Ajustes y privacidad'. Luego, seleccione 'Cuenta'. Pulse en 'Desactivar o eliminar la cuenta'. Elija la opción 'Desactivar la cuenta' o 'Eliminar la cuenta de forma irreversible'.

(No deje de leer: Facebook, TikTok y X usan las notificaciones en iOS para obtener datos, según informe).

En este punto, la app le proporcionará información sobre cuánto tiempo estará desactivada la cuenta y ofrecerá la opción de reactivarla en cualquier momento durante ese período.

Para reactivar la cuenta, debe ingresar en 'Inicio de sesión' y pulsar en Reactivar.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

