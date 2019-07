Sitio web con el 'me gusta' de Facebook son responsables de los datos

Los sitios o páginas web que integran el botón de 'Me gusta' de Facebook tienen una responsabilidad sobre los datos de los usuarios que se puedan transferir a través de esa funcionalidad. Así lo decidieron autoridades europeas este lunes al pronunciarse sobre un caso en Alemania, en el que una tienda se benefició del botón de la red social.

Aunque se trata de una opción bastante utilizada en los sitios de comercio electrónico, como un complemento que permite promocionar productos en las redes sociales, algunos críticos en Europa han señalado que la transferencia de datos podría violar las estrictas leyes de privacidad en Europa (GDPR por su sigla en inglés), que rigen desde mayo del año pasado.



Los sitios web que utilizan la funcionalidad podrían estar habilitando el paso de información de sus clientes a la red social de EE. UU., con lo que dejarían de ser tratados como un 'procesador' de los datos para ser un 'controlador' (ambas figuras legales con responsabilidades diferentes dentro del GDPR).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ECJ) con sede en Luxemburgo decidió sobre un caso en el que una autoridad de protección al consumidor de Alemania demandara al minorista de moda en internet Fashion ID, acusándole de violar las normas de protección de datos personales mediante el uso del botón en su sitio.



Para el caso, los jueces del ECJ dijeron que los sitios web y Facebook comparten una responsabilidad conjunta.



Bajo el GDPR, un 'controlador' de datos determina las razones por las que los datos personales van ser recopilados y cómo serán procesados, mientras que un 'procesador' de datos se encarga del tránsito de esa información en nombre del controlador y generalmente es un tercero.



"El operador de un sitio web que cuenta con un botón" Me gusta "de Facebook puede ser un controlador conjunto con Facebook con respecto a la recopilación y transmisión a Facebook de los datos personales de los visitantes de su sitio web", dijeron los jueces. Esto significa que los sitios web que incorporan la acción tienen responsabilidad sobre el proceso de recopilación y procesamiento de la información de los usuarios, así como del manejo que le darán a la información posteriormente. Se trata, entonces, de mayores responsabilidades.



Según el tribunal, el minorista alemán se benefició de una ventaja comercial ya que el botón "Me gusta" hizo que sus productos fueran más visibles en Facebook. El tribunal aclaró que la compañía no es responsable de cómo Facebook posteriormente procesa los datos.



Por su parte, la red social, que en el pasado ha dicho que el GDPR impone demasiadas responsabilidades, dijo que el fallo arroja claridad sobre el tema.



"Estamos revisando cuidadosamente la decisión del tribunal y trabajaremos estrechamente con nuestros socios para asegurarnos de que puedan continuar beneficiándose de nuestros complementos sociales y otras herramientas comerciales en pleno cumplimiento de la ley", dijo Jack Gilbert, abogado general asociado de Facebook, en un comunicado enviado a Reuters.



Para el analista Nils Rauer, socio del bufete de abogados Pinsent Masons, el fallo está en línea con las estrictas leyes de privacidad de datos adoptadas por el bloque de 28 países el año pasado.



"La corte tuvo razón al evaluar si Fashion ID tenía interés en colaborar con Facebook para insertar el botón 'Me gusta'", dijo Rauer, y agregó que los complementos seguirán siendo populares a pesar de la sentencia.



"Personalmente, no creo que las empresas rechacen la inclusión de botones" Me gusta "debido al juicio. Es de suponer que prestarán más atención al proceso de integración mediante la obtención de consejos dedicados a la privacidad de los datos ", dijo el analista.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters