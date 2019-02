Senadores en EE.UU. preguntan por falla de privacidad en FaceTime

Dos congresistas demócratas de EE. UU enviaron una carta al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, pidiendo respuestas sobre una reciente falla de privacidad en el servicio de Facetime, software de videollamadas en iPhone, con la que los usuarios podría escuchar y hasta ver a un contacto antes de que esa persona respondiera el llamado.

La semana pasada, Apple se disculpó por las fallas detectadas por un adolescente y una madre en EE. UU. que trataron de contactar a la compañía para alertar sobre el inconveniente de seguridad. Según dijo el fabricante el viernes pasado, el incidente ya se solucionó y la funcionalidad de videollamadas en grupos volverá a estar disponible para los usuarios la próxima semana.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Energía y Comercio, Frank Pallone, y el representante Jan Schakowsky, quien preside un subcomité que supervisa los problemas de los consumidores, escribieron en una carta que estaban "profundamente preocupados" por el tiempo que le tomó a Apple hacer frente a la falla de seguridad.



En la misiva, los legisladores preguntaron específicamente cuándo Apple se enteró del problema por primera vez, hasta qué punto la falla pudo haber comprometido la privacidad de los consumidores, y si "hay otros errores no revelados que existen actualmente y no se han solucionado".



"Su empresa y otros deben garantizar de manera proactiva que los dispositivos y las aplicaciones protejan la privacidad del consumidor, actúen inmediatamente cuando se identifique una vulnerabilidad y resuelvan cualquier daño causado cuando no cumple con sus obligaciones con los consumidores", escribieron los demócratas. "No creemos que Apple haya sido tan transparente como lo requiere este grave problema", puntualizaron.



Apple desactivó la función de chat en grupo FaceTime la semana pasada, ya que sus ingenieros trabajaron para solucionar el problema.



"Queremos asegurar a nuestros clientes que tan pronto como nuestro equipo de ingeniería se dio cuenta de los detalles necesarios para reproducir el error, deshabilitaron rápidamente el Grupo FaceTime y comenzaron a trabajar en la solución", dijo Apple en un comunicado la semana pasada.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.