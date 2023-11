La Selección Colombia ya se encuentra en territorio paraguayo y está preparando todo para afrontar la próxima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el juego de la fecha 6 este martes en Asunción.

Para este partido Colombia cuenta con el regreso de Jhon Arias, quien ya está habilitado tras pagar sanción por tarjetas amarillas y el jugador descartado fue el defensor central Davinson Sánchez, quien dejó la concentración al quedar inhabilitado para jugar por amonestaciones.



Para este encuentro, hay posiciones divididas en cuanto a quién será el ganador en esta fecha y por esto consultamos con herramientas de inteligencia artificial (IA) cuál podría ser la selección que se llevará los 3 puntos entre Colombia y Paraguay.



¿Quién ganará entre Paraguay vs. Colombia según IA?

Bard, la herramienta de IA de Google indicó: En mi opinión, Colombia tiene una ligera ventaja para ganar el partido de eliminatorias contra Paraguay. Colombia se encuentra actualmente en la tercera posición de la tabla de clasificación, mientras que Paraguay está en la séptima posición. Colombia también tiene un mejor historial reciente contra Paraguay, habiendo ganado los dos últimos partidos entre los dos equipos.



Sin embargo, Paraguay es un equipo peligroso en casa. El Estadio Defensores del Chaco es un campo difícil para los visitantes, y Paraguay ha ganado la mayoría de sus partidos en casa en esta clasificación. Además, Paraguay tiene un equipo joven y hambriento, que estará motivado para ganar el partido y mantenerse en la carrera por la clasificación.



Por lo tanto, creo que el partido será muy disputado, pero que Colombia tiene la mejor oportunidad de ganar. Sin embargo, Paraguay no puede ser subestimado, y un empate o una victoria paraguaya no sería una sorpresa.



Aquí están algunos factores que pueden influir en el resultado del partido:



- El estado de forma de los jugadores: Ambos equipos tienen jugadores que están en buena forma. Colombia tiene a Luis Díaz, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Paraguay tiene a Miguel Almirón, que es un jugador creativo y peligroso.



- La motivación: Ambos equipos están motivados para ganar el partido. Colombia quiere asegurar su clasificación para el Mundial, mientras que Paraguay quiere mantener sus esperanzas vivas.



- El factor local: Paraguay juega en casa, lo que le da una ligera ventaja.

En general, creo que Colombia tiene una ligera ventaja para ganar el partido. Sin embargo, Paraguay es un equipo peligroso, y un empate o una victoria paraguaya no sería una sorpresa.

