Las scooters eléctricas se han convertido en una medio de transporte fácil, accesible y que le permite a las personas trasladarse de un lugar a otro de una forma más rápida. Además, cuentan con un funcionamiento sencillo que las hace cada día más populares en las zonas urbanas.



(Puede ser de su interés: El mundo anda sobre patinetas eléctricas).



Para algunos expertos, las patinetas eléctricas son el medio de transporte del futuro, ya que su motor no produce emisiones de carbono a la atmosfera y es muy respetuosa con el medio ambiente.

Como su nombre lo indica, las scooters funcionan con un motor eléctrico que convierte ‘la energía eléctrica en energía cinética’, esto permite el movimiento de las ruedas incorporadas a este medio de transporte.



Actualmente, en el mercado se ofrecen dos tipos de motores integrados a las patinetas eléctricas; el primero con escobillas y el segundo es el brushless (sin escobillas). Las dos opciones de motor hacen que la patineta tenga características y especificaciones diferentes.

Facebook Twitter Linkedin

Consejos a la hora de adquirir este medio de transporte. Foto: iStock

Motor con escobillas

Según el medio Motor Pasión, este motor utiliza unas escobillas "conectadas a un colector para realizar el cambio de polaridad en el rotor". El material no es abrasivo y está destinado a conducir la energía desde la batería ‘hasta la bobina electromagnética del rotor’. Las escobillas también son las responsables de que el motor funcione con la energía necesaria realizando una fricción.



El motor con escobillas es mucho más económico ya que cuenta con un control electrónico, que al mismo tiempo, reduce el rendimiento de la patineta y provoca menos potencia en el movimiento.



(Le recomendamos leer: Lo que debe tener en cuenta si quiere comprar una patineta eléctrica).

Motor sin escobillas

Facebook Twitter Linkedin

Las patinetas eléctricas se recomiendan para personas que recorran al día distancias no mayores de 15 km. Foto: iStock

Por otro lado, el motor sin escobillas o brushless permite un rendimiento mayor y mejora la relación velocidad - desempeño. Al no contar con escobillas, este motor ayuda a que el sistema no pierda calor porque no hay fricción.



Para los expertos en motores eléctricos, este sistema sin escobillas tiene una vida útil más larga porque no cuenta con este elemento que se desgasta con facilidad y hay que cambiar con un periodo de tiempo determinado.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO