En los últimos años, los vehículos eléctricos se han popularizado en la industria. De hecho, los scooters eléctricos se convirtieron excelente y apetecida alternativa ecológica y eficiente para el transporte urbano.



No obstante, ante el poco conocimiento que tienen las personas sobre este nuevo medio de transporte, está la duda de ¿si realmente vale la pena comprarlo y cuánto tiempo de vida útil tiene?

De acuerdo con expertos y varios portales especializados, el tiempo de duración puede variar según los siguientes factores como la calidad del scooter y el mantenimiento adecuado.



La calidad del scooter es un factor crucial que determina su longevidad. Los modelos de alta calidad, fabricados por marcas reconocidas, tienden a tener una vida útil más larga gracias a los materiales duraderos y al diseño robusto.



Esto no quiere decir que los scooters de marcas menos conocidas no puedan tener una buena duración. No obstante, es ideal comprar un scooter que tenga garantía de que saldrá bien.

(Siga leyendo: Google lanza funciones para detectar imágenes engañosas y de IA).

Facebook Twitter Linkedin

Motores de las scooters eléctricas Foto: iStock

La duración también depende del mantenimiento periódico y revisar la batería del vehículo de manera regular.



Si usted sigue estas recomendaciones, es probable que su scooter llegue a tener una vida útil de al menos 3 a 5 años.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

La inteligencia artificial creará una forma de trabajar completamente nueva

McDonald's se apoya en IBM para trabajar con inteligencia artificial

¿Qué es el transhumanismo y por qué aseguran que es el futuro?