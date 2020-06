Satélites de nueva generación, una oportunidad para la educación

En estos últimos meses de coyuntura en el país, y en el Mundo, la transformación digital de la Educación se evidenció como un asunto crítico de inclusión social y económica, y con esto me refiero a que niños y jóvenes tengan la posibilidad de recibir instrucción escolar y contenidos educativos de calidad sin importar las circunstancias, como una pandemia, o su lugar de habitación, como Leticia, Chocó o La Guajira.

Pero para poder pensar en una expansión de la educación a través de plataformas digitales, ni que decir de llegar a una verdadera transformación digital, el país primero necesita urgentemente solucionar el reto de la conectividad para los centros educativos en la ruralidad y en zonas alejadas del territorio nacional, incluso, luego, para las casas de muchos niños que no tienen acceso a esas escuelas fácilmente. Y eso podría lograrse ya con acceso a la banda ancha satelital disponible en el país.



En el Mundo, no solo en Colombia, se está adelantando esta carrera por la conectividad rural y de las escuelas, y se sabe que el costo de desplegar cables de fibra óptica para estos proyectos es de US$2.600 a US$21.120 por milla (Departamento de Comercio de EE.UU.), una inversión que sólo tiene sentido cuando hay un número suficientemente grande de suscriptores que accederán y pagarán por los servicios, lo que sucede en las ciudades y sus áreas de influencia cercanas. Pero en las zonas rurales y de difícil acceso es financieramente imposible justificar esta inversión. Sin embargo, con las nuevas generaciones de satélites se ha reducido considerablemente el costo por Mbps, con lo que resulta rentable para la prestación de servicios de banda ancha.



En diferentes casos de estudio en India, México y Brasil, ha quedado claro que la rentabilidad del satélite no se puede igualar por parte de tecnologías de conectividad con "multidifusión", en las que un profesor está llevando a cabo una capacitación con estudiantes que están dispersos en una amplia zona y se requieren múltiples puntos de conexión a la red. Esto se debe a la naturaleza única del satélite que permite "transmitir una vez para recibir en todas partes".



Experiencias, como la de EDUSAT en India, muestran que las personas de las zonas rurales tienen acceso al mismo nivel de servicios de internet que las personas de las zonas urbanas gracias al satélite.



EDUSAT es la primera red de satélites de la India diseñada y desarrollada exclusivamente para servir al sector educativo, que utiliza equipos de Hughes. Su principal objetivo es satisfacer la demanda de un sistema de educación a distancia interactivo basado en satélites para el país. Se han establecido más de 30 centros satelitales en el país, cada uno de ellos ubicado en una universidad importante y al menos uno en cada estado. Esos 30 centros permiten impartir enseñanza interactiva a distancia (que permite a los estudiantes hacer preguntas y a los



instructores medir los conocimientos de los estudiantes) a más de 4.000 escuelas de todo el país.



Se tiene, más cerca, la experiencia de México donde, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del país, se estima que 26 millones de personas en las áreas rurales tienen poco o ningún acceso a Internet, porque están demasiado lejos del servicio por cable o en áreas montañosas de difícil acceso. Por ello, esta entidad, está solucionando los obstáculos de distancia y terreno a través de un programa nacional de Internet por satélite diseñado para proporcionar acceso de banda ancha a más de 100,000 personas en las regiones rurales.



Por una parte, se están implementado 4.000 puntos de acceso con tecnología de la plataforma Express Wi-Fi de Facebook, en igual número de comunidades rurales, en colaboración con Telecomunicaciones de México (Telecomm) y, por otro lado, en conjunto con el proveedor de servicios de Internet (ISP) Stargroup Banda Ancha, estamos extendiendo el acceso a Internet de alta velocidad y Wi-Fi a más de 5.000 ubicaciones en las áreas rurales de México a través de la red de banda ancha satelital de alto rendimiento , por medio del sistema Hughes JÚPITER.



Como resultado, el gobierno mexicano está alcanzando su objetivo de proporcionar Internet y servicio Wi-Fi al 100 por ciento de las escuelas rurales del país. Los estudiantes y maestros en 362 comunidades ahora tienen acceso a Internet de banda ancha a través de sus escuelas y universidades. Los médicos y funcionarios de salud usan banda ancha satelital para conectarse a clínicas y centros médicos regionales, mientras que las bibliotecas y los centros comunitarios ofrecen servicios de Internet al público para uso personal.



Esta rapidez y disponibilidad para conectar escuelas rurales y darles acceso a contenidos educativos como en la ciudad, es posible gracias a la tecnología de satélites de nueva generación , ya que requieren tan solo tres elementos en un enlace: una estación central (quizá situada en la ciudad capital), el satélite y el sitio remoto (escuela). De esta manera, Hughes ha participado en múltiples proyectos educativos en todo el mundo llevando internet de alta calidad a más de 40.000 escuelas.



En Colombia la buena noticia es que estos satélites de nueva generación ya están disponible y en funcionamiento para respaldar proyectos ambiciosos de conectividad nacional y en particular para aquellos que permitan a Colombia tener las escuelas rurales conectadas, así como lo sugiere el documento CONPES 3988, llamado TECNOLOGÍAS PARA APRENDER en el que además se expresa la necesidad de mejorar la conectividad a Internet en las sedes educativas oficiales con el fin de potenciar el uso de las tecnologías digitales.



Este documento CONPES reveló que más del 5 por ciento de 32.952 sedes educativas beneficiadas por programas del MEN como Computadores para Educar no tienen conectividad a Internet, lo que limita las posibilidades del uso de dispositivos electrónicos como acceso a plataformas digitales educativas. En ese mismo sentido, una investigación del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana expone que de los más de 2’400.000 de



estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17% de ellos tiene acceso a Internet y computador.



Estos datos reflejan el reto de la transformación digital de la educación en Colombia para el que se prepara el Gobierno, a través de sus Ministerios de TICs y Educación, y en el logro de soluciones efectivas en ese aspecto, la nueva generación de satélites JUPITER que hemos desarrollado, ha demostrado ser la única capaz de conectar miles de escuelas en poco tiempo y permitirle acceso a miles de niños y jóvenes a la educación que tienen derecho.



DANIEL LOSADA

VICEPRESIDENTE DE VENTAS INTERNACIONALES PARA HUGHES