San Francisco prohíbe el uso del reconocimiento facial

Debido a la preocupación de que algunas nuevas tecnologías de vigilancia puedan ser demasiado intrusivas, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir el uso de herramientas de reconocimiento facial por parte de la Policía y otros departamentos municipales.



La Junta de Supervisores aprobó esta medida que hace parte de una ley que es estudiada en la ciudad. El análisis se realizó luego del arresto de la ciudadana Denise Green, en 2014, cuyo vehículo fue identificado como robado por un lector automático de licencias. Ese día fue detenida por agentes de la Policía, quienes con pistolas la obligaron a salir del carro y arrodillarse.

La ciudad gastó 500.000 dólares para resolver las demandas relacionadas con su detención. Desde entonces, los funcionarios de San Francisco determinaron que las fallas en el lector de licencias eran sólo parte de un potencial más amplio de abuso con capacidades de vigilancia tipo Gran Hermano. Con las nuevas tecnologías que permiten cada vez más la identificación de personas, lugares y objetos, la ciudad decidió imponer un listón más alto para las herramientas de espionaje.

"El motivador central aquí es la seguridad pública, mientras se asegura de que la policía pueda hacer su trabajo", dijo Matt Cagle, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que ayudó a redactar la ley. "Hemos aprendido mucho sobre el reconocimiento facial y hemos visto cómo se ha utilizado en lugares como China para rastrear y controlar poblaciones", agregó.



Otros seis municipios del norte de California han adoptado recientemente regulaciones más estrictas sobre el uso de la tecnología de vigilancia. Pero San Francisco fue el primero en prohibir por completo el reconocimiento facial por parte de los departamentos de la ciudad. La ley que entrará en vigor 180 días después de una segunda lectura de la medida la próxima semana.



Esta iniciativa, sin embargo, no prohíbe a las compañías ni a los negocios comerciales el uso de cámaras de reconocimiento facial u otras herramientas de vigilancia, ni compartir su contenido con las fuerzas de seguridad durante una investigación.



El mes pasado, un estudiante de Nueva York demandó a Apple alegando que el software de reconocimiento facial de la compañía lo vinculó falsamente a una serie de robos en tiendas Apple. El reconocimiento facial "representa una amenaza para la gente de color y sobrecargaría la vigilancia gubernamental sesgada de nuestras comunidades", escribió una coalición de 25 grupos de privacidad, derechos civiles y justicia en una carta enviada en abril a los funcionarios de la ciudad que apoyan la medida.

El potencial de uso indebido de la información de reconocimiento facial puede exponer a las agencias que participan en dichos sistemas a la responsabilidad civil y a percepciones públicas negativas FACEBOOK

TWITTER

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la tecnología no siempre es precisa y que la implementación plantea desafíos significativos a los derechos civiles. "El potencial de uso indebido de la información de reconocimiento facial puede exponer a las agencias que participan en dichos sistemas a la responsabilidad civil y a percepciones públicas negativas", según un informe de diciembre de 2017 sobre el reconocimiento facial realizado por la Oficina de Asistencia Judicial.



"La falta de normas y protocolos también suscita la preocupación de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilicen sistemas de reconocimiento de rostros para identificar sistemáticamente, y sin intervención humana, a los miembros del público y vigilar las acciones y los movimientos de las personas".



Algunos expertos, sin embargo, aseguran que la ley no es el camino para controlar el impacto que tienen estas tecnologías.



"Hay muchas preocupaciones legítimas sobre la vigilancia gubernamental, pero el enfoque correcto es implementar salvaguardias sobre el uso de la tecnología en lugar de prohibiciones", dijo Daniel Castro, vicepresidente de la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación, un grupo de expertos sin fines de lucro, en un comunicado.



"Una buena supervisión y una guía apropiada pueden asegurar que la policía y otras agencias gubernamentales usen el reconocimiento facial apropiadamente." Uno de cada dos estadounidenses ya está capturado en una base de datos de reconocimiento facial accesible a las fuerzas de seguridad, según un estudio de 2016 en Georgetown Law. La mayor parte se almacena en el Sistema Interestatal de Identificación de Nueva Generación de la Oficina Federal de Investigaciones, que tiene alrededor de 411 millones de fotos individuales.



En un informe de mayo de 2016, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos hizo un llamado al FBI por no revelar hasta qué punto utiliza la tecnología, y por no garantizar la privacidad y la exactitud. Con la aprobación de la ordenanza de hoy, San Francisco se está adelantando al problema mientras las compañías continúan desarrollando sistemas de análisis facial. El patrocinador de la medida reconoció que es poco probable que la votación de este miércoles sea la última palabra de la ciudad sobre el reconocimiento facial.



TECNÓSFERA CON BLOOMBERG*