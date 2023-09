En el mundo de la tecnología, la competencia comercial y de desarrollo es crucial para producir productos que se adapten a las necesidades de los usuarios en todo sentido.



Desde dispositivos móviles hasta aparatos que faciliten el diario vivir de sus clientes, varias empresas se expanden en diferentes sectores del mercado para bridar soluciones al día a día. Pero para lograrlo, también deben competir con precios que se ajusten al bolsillo de los compradores y, muchas veces, los almacenes o distribuidores se suman a la estrategia.

Esto sucede con Samsung, una empresa coreana que ha permeado varios sectores de tecnología. Su reconocimiento, especialmente por la producción de celulares móviles, ha ganado un gran espacio; tanto así, que su línea Galaxy suele competir con los icónicos iPhone.

Galaxy S23. Foto: Samsung

Durante esta semana, una reconocida cadena de tiendas estará vendiendo sus teléfonos desde 349.900 pesos colombianos.

Descuentos hasta del 65%

Son 10 los modelos que están a la venta. En la tienda, se podrán encontrar desde Galaxys A3, hasta modelos Galaxy S21.

Básicamente, se pueden encontrar versiones prácticamente nuevas y que, según la página oficial de Olímpica, la tienda en cuestión, deberá comprar si o si el producto en la página web oficial.

Todos vienen debidamente sellados y son originales.. Foto: www.samsung.com

Los precios también podrían considerarse una ganga, pues un Galaxy A02s Negro 64GB tendría un valor de $349.900, cuando originalmente cuesta $999.999.



El más caro parece ser el Samsung Galaxy S21 5G 256GB, el cual cuesta $1.599.900, cuando originalmente suele tener un valor de $ 2.999.900.Estos vienen en su caja, sellados y con el cable del cargador.

Debe tener en cuenta que, a pasar de ser originales, estos son "reacondicionados", lo que significa que han sido usados previamente, pero por algún motivo en su funcionamiento, tuvieron que ser devueltos.

Teléfonos reacondicionados: ¿cómo funcionan?



Los teléfonos reacondicionados pueden ser una buena opción para los usuarios que están buscando adquirir un teléfono inteligente a un bajo costo.



Esto, en gran parte cuando han sido reacondicionados, los equipos pueden llegar a costar un 50 por ciento menos respecto al precio original.

Hay distintos modelos de celulares Samsug. Foto: Archivo particular.

Ahora bien, debe tener en cuenta que no todos los productos reacondicionados tienen la misma calidad o fueron reparados por los mismos motivos.



Las empresas a menudo se colocan en grados determinados por la calidad cuando se venden, para que sepa qué calidad esperar.



Según la revista Forbes, estas categorías se definen en A, B y C, y se caracterizan por determinar el estado del teléfono. Por ejemplo, si un celular se encuentra en 'Grado A', significa que este esté prácticamente nuevo. No debería tener marcas ni rayones, y probablemente se venda con su caja original y sus accesorios.

Si el producto ya entra en un 'Grado B', el teléfono puede llegar a tener un par de marcas o rayones. Solo temas cosméticos. En un 'Grado C', los teléfonos podrían verse considerablemente usados, pero plenamente funcionales.

De hecho, en la página oficial de Olímipica dice : "cada dispositivo Refurbi ha pasado por un riguroso proceso de reacondicionamiento, sometido a un examen completo de funcionalidad, cumpliendo con los mismos estándares de un producto nuevo. Tu dispositivo Refurbi es realmente “como nuevo”".

¿Un celular reacondicionado tiene garantía?

Las ventajas de adquirir este tipo de celulares no solo radica en su precio, sino que también muchas veces estos recibirán una garantía casi igual a la que tienen un teléfono totalmente nuevo.

Según la página oficial del almacén, estos tienen una garantía limitada de 12 meses. Además, si compra un dispositivo reacondicionado, recibirá un dispositivo con repuestos originales (en caso de ser necesario), limpio y completamente revisado. Con cable y adaptador, y en una caja hecha con materiales reciclados y reutilizables.

Galaxy Unpacked

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

