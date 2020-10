¿Quién era Lee Kun-hee, el fallecido presidente de Samsung?

“El presidente Lee falleció el 25 de octubre acompañado de su familia, incluido el vicepresidente Jay Y. Lee", de esta forma la compañía Samsung anunció este domingo la muerte de Lee Kun-hee, el líder de la compañía coreana, reconocido por convertir el conglomerado tecnológico en un gigante mundial de este sector.



Lee Kun-hee falleció a los 78 años después de encontrarse hospitalizado desde 2014 por un accidente cardiovascular. Durante finales de la década de los 90 recibió tratamiento por cáncer de pulmón.

Durante su vida, Lee trabajó para transformar a Samsung en el mayor productor de smartphones y de chips electrónicos del planeta, logrando con esto convertirse en el hombre más rico de Corea del Sur, con una fortuna de más de 20 mil millones de dólares y ser nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.



(Le puede interesar: Jeff Bezos: ¿el hombre más rico de la historia?)

La transformación de Samsung

Lee Kun-hee nació el 9 de enero de 1942 en Daegu, a unos 240 kilómetros al sur de Seúl, y se crio en el distrito rural cercano de Uiryeong. Era hijo del fundador de Samsung, Lee Byung-chull, quien en 1938 abrió una tienda de comestibles de cuatro pisos en Daegu que luego se convertiría en Samsung Group.



Se unió al grupo en 1968 como director ejecutivo de Joong-Ang Daily News y Tongyang Broadcasting Corporation, después de completar una licenciatura en economía en la Universidad Waseda de Tokio, Japón, y un MBA en la Universidad George Washington de los Estados Unidos.



(Además: Firmas tecnológicas arrasan en ranquin de las marcas más valiosas)



En 1971, Lee Byung-chull eligió a su hijo menor para que fuera su sucesor, y en 1974, la empresa pasó a los semiconductores cuando adquirió una participación del 50 % en Hankook Semiconductor, que no era rentable.



El negocio se volvió rentable en 1988, ayudado por los chips de memoria dinámica de acceso aleatorio que produjo. El cambio de imagen de la compañía comenzó en 1993 cuando Lee reunió a altos ejecutivos en Alemania y presentó un plan, conocido como la Declaración de Frankfurt, para transformar a Samsung de un fabricante de televisores de segundo nivel en un líder de la industria.

Era hijo del fundador de Samsung, Lee Byung-chull, quien en 1938 abrió una tienda de comestibles de cuatro pisos en Daegu que luego se convertiría en Samsung Group. Foto: Samsung / EFE

La nueva misión de la empresa: crear productos de alta calidad, incluso si eso significaba menores ventas. Samsung Electronics se convirtió en el principal fabricante mundial de chips de memoria para computadoras en 1992, el mismo año en que se convirtió en el primero en desarrollar chips DRAM de 64 megabytes, según la compañía.



En 1995, reunió a 2.000 trabajadores para verlo hacer una hoguera con 150.000 teléfonos móviles, máquinas de fax y otros productos de la empresa que no cumplían con sus estándares de calidad. El cambio cultural de Lee finalmente produjo resultados.



(Además: La urgente necesidad de regular los monopolios digitales)



Samsung Electronics superó a Sony, con sede en Tokio, para convertirse en el mayor vendedor de televisores de pantalla plana en 2006, el mismo año en que su valor de mercado superó los 100.000 millones de dólares.



En 2010, Samsung presentó el teléfono inteligente de la marca Galaxy con el software Android de Alphabet Inc., lo que ayudó a superar a Apple como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo en 2011 en términos de unidades vendidas.



Al presentar el Galaxy Note en 2011, Samsung creó un nuevo nicho de producto conocido como phablet, un híbrido entre teléfono inteligente y tableta. Samsung se convirtió en el mayor vendedor de todos los teléfonos móviles en 2012, desbancando a Nokia Oyj, que había sido el líder de la industria durante más de una década. Su éxito en los teléfonos inteligentes impulsó las ganancias en sus negocios de componentes, incluidos los chips de memoria, la pantalla y los procesadores.



(Además: 'No hay que dejar que crezca la brecha tecnológica en Colombia': Intel)



El crecimiento de Samsung ayudó al espectacular desarrollo económico de Corea del Sur, tras la Guerra de Corea.

Lee Kun-hee cuando era niño. Foto: Samsung / EFE

Polémicas

Aún así, el conglomerado ha sido señalado en algunas oportunidades de relaciones opacas con el poder político y de apartar a cualquier grupo que suponga una competencia.



Lee se vio envuelto en escándalos políticos a fines de la década de 1990 después de ser condenado por pagar sobornos al ex presidente Roh Tae-woo en 1996. Fue indultado por el presidente Kim Young- sam un año después.



(Además: Hacker identificó rápidamente la contraseña de Trump en Twitter)



En 2009, Lee fue declarado culpable de evasión de impuestos e incumplimiento de deberes por causar pérdidas en Samsung SDS Co., un proveedor de servicios de tecnología de la información, porque sabía que la compañía vendía ilegalmente bonos con garantías a su hijo a precios artificialmente bajos.



Fue multado con 110 mil millones de wones y recibió una sentencia de cárcel suspendida de tres años. Cuatro meses después del fallo de 2009, el entonces presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, indultó a Lee.



Lee, quien renunció a la junta directiva de Samsung Electronics en 2008 en medio de las controversias, regresó como presidente en marzo de 2010.



(Lea también: Pese a salida de Uber Eats, Uber quiere seguir apostándole al país)

Lee Kun-hee estudió economía en la Universidad Waseda de Tokio, Japón, y un MBA en la Universidad George Washington de los Estados Unidos. Foto: Jeon Heon-kyun / EFE

El vicepresidente, su hijo Lee Jae-yong, está al frente de la multinacional desde que Lee sufriera la crisis cardíaca de 2014. Lee Jae-yong fue condenado a cinco años de cárcel en 2017 tras haber sido reconocido culpable de corrupción y otros delitos relacionados con el antiguo presidente Park Geun-hye, aunque después fue absuelto de las acusaciones más graves en apelación y liberado un año después.



Lee Jae-yong encara actualmente dos juicios por supuestas prácticas corruptas, incluyendo su participación en la llamada trama de la ‘Rasputina’ surcoreana, que motivó la destitución en 2017 de la entonces presidenta surcoreana, Park Geun-hye, condenada a 32 años de cárcel.

Apoyo al COI

Lee Kun-hee fue miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1996, incorporándose a las Comisiones de Cultura (1997) y Finanzas (1998-1999) de este organismo. Lee se convirtió en miembro honorario del COI en 2017.



"Lee Kun-hee hizo una gran contribución al Movimiento Olímpico y al éxito de los Juegos Olímpicos, no sólo haciendo de Samsung un socio principal del COI, sino también promoviendo los Juegos Olímpicos en todo el mundo y fomentando el vínculo entre el deporte y la cultura", señaló el presidente del COI, Thomas Bach.



(También: El Grupo Hormiga, gigante chino que busca cambiar finanzas mundiales)



"Este legado olímpico de Lee Kun-hee seguirá vivo. Para conmemorarlo, el COI ondeará la bandera olímpica a media asta en Lausana", añadió Bach.

Lee Kun-hee fue miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1996. Foto: Samsung / EFE

Un año después del ascenso de Lee al cargo de presidente, Samsung comenzó su legado con los Juegos Olímpicos como patrocinador local en Seúl 1988. Con los de Invierno de Nagano 1998, la asociación se elevó al nivel mundial.



A partir de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, Samsung amplió su categoría de asociación olímpica, pasando de la comunicación inalámbrica a incluir el equipo de computación, con lo que aumentó su compromiso con el Movimiento Olímpico.



(Además: ¿Son perjudiciales para la salud las redes 5G?)



Lee practicó la lucha libre como su deporte preferido y fue presidente y luego presidente Honorario de la Federación Coreana de Lucha aficionada desde 1982 a 1997. En este cargo, también fue miembro del Comité Olímpico de Corea, del que posteriormente pasó a ser vicepresidente (1993-1996) y luego presidente honorario.



Recibió varios premios nacionales de atletismo, la Orden Olímpica (1991), la Legión de Honor de la República Francesa (2004) y el "Premio Van Fleet" de la Sociedad Coreana en Nueva York (2006).



(Puede interesarle: Los misteriosos hackers 'Robin Hood' que roban para dar a la caridad)



También ocupó varios cargos importantes en la República de Corea, como el de vicepresidente de la Federación de Industrias Coreanas (desde 1987), vicepresidente del Comité Económico Corea-Japón (desde 1981), miembro del Consejo de Sabios Corea-Estados Unidos (desde 1991), director de la Asociación de Jóvenes Coreanos (desde 1982) y vicepresidente de la Reunión de Ex alumnos Coreanos de la Universidad Waseda (desde 1997).

También le puede interesar:

- Por elecciones en EE. UU., Twitter cambia reglas del ‘retuit’



- Alertan sobre bot que crea montajes de mujeres desnudas en internet



- Celulares 5G: ¿qué tanto se pueden aprovechar en el país?



AFP, EFE Y BLOOMBERG