Samsung permite configurar el ruido externo con nueva 'App' para los Galaxy Buds2 Pro

Samsung ha presentado una innovadora aplicación llamada 'Unnoise' diseñada para sus auriculares inalámbricos Pixel Buds2 Pro.



Esta aplicación permite a los usuarios controlar y ajustar el volumen del ruido externo según sus preferencias, con el objetivo de proteger su audición de sonidos molestos del entorno.

La compañía surcoreana continúa su compromiso con la tecnología con propósito y busca proteger a los usuarios de situaciones de ruido externo en su vida diaria. Unnoise es la última incorporación a esta iniciativa.



La aplicación Unnoise permite a los usuarios configurar sus Galaxy Buds2 Pro para controlar y ajustar el ruido externo, personalizando así su experiencia auditiva. Además, está dirigida a personas que sufren de hipersensibilidad auditiva y tienen dificultades para lidiar con ruidos incómodos, como obras públicas o sirenas de ambulancia.

Estos audífonos pueden aislar ruidos del exterior. Foto: Samsung

Los Galaxy Buds2 Pro, lanzados en agosto de 2022, son conocidos por su tecnología de sonido HiFi y su cancelación de ruido activa. La aplicación Unnoise ofrece dos modos destinados al bienestar auditivo de las personas con hipersensibilidad auditiva o hiperacusia.



El Modo Sonido Exterior establece un límite de decibelios máximo y atenúa automáticamente el ruido externo cuando supera este límite durante varios segundos.



Una vez que los niveles de sonido vuelven a estar por debajo del límite configurado, se desactiva la cancelación de ruido.



El Modo Conversación atenúa los sonidos exteriores pero asegura que los usuarios no se pierdan las conversaciones a su alrededor. La aplicación detecta automáticamente las conversaciones cercanas al usuario y desactiva la cancelación de ruido, permitiendo una comunicación normal. Cuando la conversación cesa, la cancelación de ruido se reactiva.



Estas funciones no solo mejoran la experiencia auditiva, sino que también actúan como un escudo sonoro para prevenir problemas auditivos. Según Alfonso Fernández, CMO y Head of Direct to Consumer en Samsung Electronics Iberia, esta aplicación es una evolución de 'Unfear', diseñada inicialmente para personas con hiperacusia.



Ahora, se ha ampliado para proteger al 21 por ciento de la población general que sufre de hipersensibilidad auditiva, adaptándose a cada caso específico.



El vocal de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL), Faustino Nuñez, subraya la importancia de controlar el volumen de decibelios para prevenir lesiones en el oído interno.



La aplicación Unnoise ya está disponible en versión beta para dispositivos Android y es compatible con smartphones con versiones de Android 10 y superiores. Para disfrutar de sus funcionalidades, se requiere vincularla a los auriculares Galaxy Buds2 Pro.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Europa Press y contó con la revisión de una periodista y un editor.