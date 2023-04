Alphabet Inc. se dirigía a su mayor caída en un solo día en más de dos meses luego de un informe que Samsung Electronics Co. ha considerado reemplazar a Google con Bing de Microsoft como motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos.



Los empleados de Google se sorprendieron cuando se enteraron de La amenaza de Samsung en marzo, informó el New York Times el domingo, citando mensajes internos.

El contrato entre Alphabet y el fabricante de teléfonos inteligentes líder en el mundo está en negociación y Samsung aún podría quedarse con Google, según el Times.



Las acciones de Alphabet cayeron hasta un 4 por ciento cuando comenzó la negociación en Nueva York. Si las pérdidas se mantienen a lo largo del día, se registrará la mayor caída desde principios de febrero. Microsoft subió un 1,7 por ciento.



La amenaza de Bing al dominio de búsqueda de Google se ha intensificado en los últimos meses con la incorporación de la tecnología de OpenAI para proporcionar respuestas similares a las de ChatGPT a las consultas de los usuarios.



Google está trabajando en varios proyectos para actualizar y renovar sus servicios de búsqueda para no perder terreno. Estos incluyen agregar funciones de inteligencia artificial a sus ofertas existentes, bajo un proyecto llamado Magi, en el que trabajan más de 160 personas, informó el Times.



Google está "emocionado por traer nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial para la búsqueda y compartirá más detalles pronto", dijo Lara Levin, una portavoz de Google, en un comunicado. Un representante de Google no comentó sobre las negociaciones de la empresa con Samsung.



Un representante de Samsung se negó a comentar. Samsung envió 261 millones de teléfonos inteligentes en 2022, según datos de IDC, todos con el software Android de Google.



La empresa coreana tiene asociaciones establecidas desde hace mucho tiempo con Microsoft y Google, y sus dispositivos vienen precargados con una biblioteca de aplicaciones y servicios de ambos, como OneDrive y Google Maps entre su

acuerdo con Samsung y uno con Apple Inc., que el informe del Times valoró en aproximadamente 20 mil millones de dólares en ingresos anuales, Google tiene una participación de mercado dominante en dispositivos móviles en los EE. UU. y gran parte del resto del mundo. Los grandes modelos de lenguaje, como el que sustenta ChatGPT y la funcionalidad de chatbot en Bing de Microsoft, no son nuevos para Google.



La compañía ha estado utilizando LLM para anticipar la intención de las consultas de los usuarios, dijo el director comercial de Google en la llamada de ganancias del cuarto trimestre de la compañía en febrero. Google también está implementando Bard, su propio asistente de búsqueda de chatbot, aunque lo hace a un ritmo muy cauteloso.

