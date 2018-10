Samsung entra a la contienda por los chips de 7 nm

La compañía tecnológica Samsung anunciÓ que comienza el desarrollo de procesadores de 7 nanómetros (nm) Low Power Plus (LPP) a través de tecnología de litografía ultravioleta extrema (EUV), con la cual los chips semiconductores reducen un 50% el consumo de energía, mientras que aumentan la eficiencia de área un 40% y el rendimiento un 20%, en comparación con los anteriores procesadores de 10nm FinFET.



Los chips fabricados en 7nm permiten a los fabricantes crear equipos con disipación pasiva, lo que que hace posible que el calor pase al aire de la forma más eficiente posible y potencia así el funcionamiento de portátiles y otros dispositivos móviles. Además, permitirán superar una barrera que parecía inalcanzable hasta hace poco, la de los 5 GHz en los procesadores.

Es por eso que firmas como Apple y Huawei ya lanzaron sus modelos. Ahora es el turno de Samsung y así lo anunció a través de una nota de prensa en su web de medios.



La tecnología ultravioleta EUV, según explica Samsung, utiliza una longitud de onda de 13,5nm sobre las la estructura de silicio del chip, lo cual sustituye al proceso tradicional de inmersión en floruro de argón, que, como ha explicado la compañía, solo alcanzan longitudes de onda de 193nm. EUV permite crear capas de obleas de silicio en una sola máscara, en comparación a las cuatro necesarias en el proceso con floruro de argón.



El procedimiento reduce también el número de máscaras de silicio necesarias alrededor de un 20% frente a los procedimientos que no la usan. Con esto, los nuevos procesadores de 7nm LPP reducen hasta en un 50% el gasto energético, mientras que expanden el área de expanden el área de eficiencia hasta un 40% y el rendimiento un 20%, con respecto a los chips previos de 10nm con transistores 3D.



Samsung ha defendido que estos procesadores ofrecen a los consumidores oportunidades de fabricar productos que traspasen los límites en materias como las conexiones 5G, la Inteligencia Artificial, la gestión de centros de datos empresariales e hiperescalados, el Internet de las Cosas, la automoción y las redes en general.



El vicepresidente ejecutivo de Foundry Sales y Marketing en Samsung Electronics, Charlie Bae, ha comentado que este cambio en los procedimientos permite a los fabricantes "mejorar significativamente el tiempo de comercialización de sus productos con un rendimiento superior y capas reducidas".



La empresa ha afirmado estar preparada para la introducción de esta tecnología dentro del Ecosistema Avanzado de Fundición, un servicio de apoyo y colaboración para terceros asociados, con el objetivo de ofrecerles bases para que puedan fabricar sus diseños con 7nm LPP con EUV.