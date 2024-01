Samsung relanza mini robot Ballie y apuesta por usar IA en toda la rutina de la gente

Samsung está materializando su visión de llevar la inteligencia artificial (IA) a un público más amplio mediante innovaciones en sus productos y la plataforma SmartThings.



Durante el CES 2024 en Las Vegas, Estados Unidos, esta empresa detalló su visión de cómo la IA puede hacer que la interacción de las personas con sus dispositivos sea más intuitiva y cómoda.

Según la marca surcoreana, la IA tiene el potencial de mejorar las rutinas de las personas a través de tecnologías conectadas sin ser intrusiva, funcionando discretamente en segundo plano.



Esto fue explicado en el escenario por Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, consejero delegado y director de la División Device eXperience (DX) de Samsung.



En este contexto, Samsung presentó una serie de productos y servicios diseñados para lograr estos objetivos. Uno de ellos es el procesador de IA NQ8 AI Gen 3, que se encuentra integrado en el televisor Neo QLED 8K QN900D.



Este procesador habilita funciones como el escalado de imágenes a calidad 8K, la mejora de imágenes en movimiento y la amplificación de la voz para que destaque sobre el ruido de fondo. En medio de una lluvia de anuncios y de la espectacularidad de su stand en el CES de Las Vegas, estas son algunas luces de lo que representa el camino que se ha trazado la empresa surcoreana

Inteligencia Artificial a toda hora y en cada labor que se hace dentro y fuera del hogar

La Inteligencia Artificial, tal y como se esperaba, ha sido el gran protagonista del CES 2024. Samsung no ha sido la excepción y ha enmarcado todos los productos y servicios que ha lanzado en Las Vegas bajo el lema ‘IA para todos’. En efecto, el portafolio de soluciones para el hogar de la empresa surcoreana contempla asistencias de este tipos para acompañar las labores cotidianas de las personas. ¿Para qué hacerlo? Más allá de lo evidente, obtener más ingresos, esta compañía asegura que con la IA en los electrodomésticos hay beneficios enormes para los consumidores en cuanto a ahorro de tiempo, de agua, de energía eléctrica, cuidado del medio ambiente y, lo más importante: bienestar.



¿De qué se trata todo? Samsung busca que todas las labores del hogar, bien sean de ocio o de rutina, estén mediadas por sus aparatos y que, estos a su vez, formen un ecosistema con la aplicación de Smarthings. Para lograrlo, dicha empresa ha sellado alianzas con empresas exitosas que amplían su alcance. Por ejemplo, se anunció una alianza con Tesla para proveer servicios de energía solar para las casas, los cuales estén en capacidad de soportar el funcionamiento de un hogar en caso de que no haya luz eléctrica. Otro ejemplo es la colaboración con Hyundai para desarrollar software en la interfaz de vehículos desde los cuales se pueda gestionar el hogar desde antes de llegar a casa y que, por ejemplo, se abra la puerta del garaje remotamente y justo antes de parquear.



Este tipo de propuestas se complementan con una serie de mejoras en el portafolio de electrodomésticos, donde la IA de nuevo aparece para optimizar labores tan contidanas como lavar ropa (se asegura que con IA los procesos de secado y de cuidado de la ropa y cálculo de uso de jabón se automatizan) o aspirar (ahí la IA también aparece para priorizar lugares más sucios o pisos más difíciles). También se nuncian nuevas soluciones como dispositivos y aplicaciones para el rastreo de mascotas o gadgets para evaluar qué electrodomésticos están siendo ineficientes en su consumo de energía.



Esta nueva historia para el internet de las cosas que comienza la empresa surcoreana aún no supone un cambio inmediato en las rutinas de hogares como los colombianos, pero sí da luces del inicio de una era donde quien cuente con los fondos suficientes confiará en la IA para que en el día a día gaste cada vez menos tiempo y recursos naturales.

Ballie regresa, ahora con proyección de video en paredes de la casa

Ballie, el asistente móvil con inteligencia artificial (IA) que hizo su debut en CES 2020, tuvo una evolución significativa a lo largo de los años. Ahora es capaz de interactuar con otros dispositivos inteligentes para brindar servicios personalizados, como la ejecución de tareas y la proyección de imágenes y videos en las paredes.



Además, el próximo robot aspirador y fregona, conocido como Bespoke Jet Bot Combo, hace uso de la inteligencia artificial mediante tecnologías como el reconocimiento de objetos para identificar una mayor variedad de objetos y detectar manchas y áreas específicas.



También es capaz de reconocer el tipo de suelo y la longitud de la alfombra, lo que le permite ajustar automáticamente su configuración para una limpieza eficiente.

Ballie, el asistente rodante con IA presentado por primera vez en CES 2020, ha evolucionado en estos años hasta ser capaz de interactuar con otros dispositivos inteligentes. Foto: SAMSUNG

SmartThings como 'app' de 'apps' para el hogar

Jaeyeon Jung, vicepresidente ejecutivo y director de SmartThings, resaltó el impacto de la inteligencia artificial en la relación entre los usuarios y sus dispositivos, especialmente a través de la plataforma SmartThings y la tecnología de IA espacial.



La IA espacial permite que los dispositivos comprendan el espacio vital y las rutinas de los usuarios, lo que facilita una gestión del hogar más personalizada.



Para lograr esto, SmartThings utiliza el sensor de distancia LiDAR en dispositivos conectados, como robots aspiradores, para crear mapas digitales que permiten a los usuarios verificar fácilmente el estado y la ubicación de todos sus dispositivos.

Además, en marzo, SmartThings introducirá una vista de mapa en 3D mejorada para ofrecer una visión más detallada en los teléfonos inteligentes y televisores de Samsung. Los usuarios también podrán agregar a familiares y amigos a su ecosistema SmartThings utilizando un código QR, lo que les permitirá crear sus propias rutinas.



La plataforma SmartThings emplea sensores inteligentes y la IA para detectar circunstancias inusuales, como caídas, y enviar alertas a familiares y cuidadores designados.

#EsTendencia: Samsung revela oficialmente su robot de compañía y asistente personal potenciado por IA.



Se llama Ballie 🤖 pic.twitter.com/yWOMpCjXkU — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) January 9, 2024

Con Galaxy SmartTag2, los usuarios pueden realizar un seguimiento de sus mascotas y almacenar información de identificación digitalmente al colocar la etiqueta en el collar o arnés de la mascota.



SmartThings también ofrece características relacionadas con el automóvil, lo que permite a los usuarios utilizar comandos de voz para controlar remotamente funciones de su vehículo, como el precalentamiento o la apertura y cierre de ventanas.

También permite el control del hogar conectado desde el automóvil, como la apertura y cierre automáticos de puertas de garaje según la ubicación del vehículo y el ajuste de la temperatura en el hogar.



Adicionalmente, la solución Samsung Knox Vault, que funciona como una caja de seguridad que aísla físicamente números PIN, contraseñas y otra información privada para protegerla de los hackers, se ha ampliado para abarcar más dispositivos conectados a través de SmartThings, incluidos los televisores Samsung Neo QLED 8K.



Jung también enfocó su atención en el asistente de voz Bixby, que ahora tiene la capacidad de dirigir automáticamente comandos a los dispositivos más adecuados según la ubicación y las actividades del usuario.



Esto es posible gracias a la combinación de tecnologías como 'Multi Device Wakeup' y un protocolo de comunicación compartido, que permite que este asistente escuche los comandos emitidos por todos los dispositivos de una habitación y luego ejecute la acción solicitada en el dispositivo más relevante.

La función también incluye mascotas. Foto: Samsung

En cuanto a los televisores, Samsung resaltó el servicio Samsung Daily+, que convierte al televisor en el centro de muchas funciones del hogar inteligente y ofrece acceso a servicios adicionales, como videollamadas a través de ConnecTime, consultas veterinarias por video y seguimiento de datos de entrenamiento con el servicio Workout Tracker.



Samsung anunció el nuevo servicio Samsung Now+, que proporciona información útil sobre los hogares de los usuarios, como el estado del tiempo o una vista en tiempo real de la cámara de un sistema de seguridad doméstica, todo esto sin necesidad de encender el televisor.



RICHARD REVELO

EDITOR ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS)

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.