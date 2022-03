Samsung Electronics Co. sufrió una brecha de seguridad cibernética que expuso varios datos de la empresa, incluyendo el código fuente para el funcionamiento de sus teléfonos inteligentes Galaxy, confirmó la compañía este lunes.



La declaración se produjo después de un reclamo durante el fin de semana de que LAPSUS$, un grupo de piratas informáticos que robó información patentada de las redes de Nvidia Corp., y por este medio había obtenido acceso a los datos de Samsung.



El gigante coreano de la electrónica no identificó a los atacantes que comprometieron sus sistemas. “Se han implementado medidas para evitar más infracciones”, dijo un portavoz a través de un mensaje de texto, y también aseguró que el los clientes no se vieron afectados.



"Hubo una brecha de seguridad relacionada con ciertos empresa datos,"

Samsung dijo. "De acuerdo con nuestro análisis inicial, la violación implica algunos códigos fuente que tienen relación con el funcionamiento de dispositivos Galaxy, pero que no incluyen la información personal de nuestros consumidores o empleados”, agregó la compañía.



También aseguró que actualmente, este robo no tiene ningún impacto en nuestro negocio o clientes.



El LAPSUS$, grupo de piratas informáticos publicó un archivo torrent de 190 GB en su canal de Telegram el viernes por la noche, alegando que contenía información confidencial.



Entre los elementos enumerados estaban los algoritmos para Cargador de arranque y autenticación biométrica para teléfonos inteligentes y el código fuente de Samsung para eludir algunos controles del sistema operativo.

BLOOMBERG