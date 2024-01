Samsung anunció Galaxy Ring, su innovador anillo inteligente

En un reciente evento de presentación, Samsung reveló sus planes de incursionar en un nuevo segmento del mercado de la informática personal con el lanzamiento del Galaxy Ring, un anillo inteligente.

Este anuncio sorprendió a los asistentes al finalizar la presentación de la nueva familia de smartphones Galaxy S24.



Aunque por ahora se desconocen detalles específicos sobre este producto, como sus características técnicas, Samsung ha fijado su precio, pero aún no lo ha mencionado en su sitio de prensa, donde actualmente predominan comunicados sobre las cualidades de sus nuevos teléfonos.

El Galaxy Ring no es el primer dispositivo de este tipo en el mercado. Recientemente, Amazfit presentó el Helio Ring, y desde hace años, Oura, una compañía pionera y líder en este segmento, ha estado ofreciendo anillos inteligentes.



Aunque Oura ha vendido más de un millón de unidades, es más conocida por ser "el anillo que usan los deportistas como Manu Ginóbili" que por sus características.

Un enfoque en la salud y la comodidad



El Galaxy Ring es un anillo metálico equipado con una serie de sensores en su interior. Estos sensores permiten, dependiendo del modelo, monitorear el ritmo cardíaco, la actividad física, la oxigenación de la sangre, los cambios de temperatura corporal y la calidad del sueño.

Además, el anillo cuenta con una batería interna y un transmisor Bluetooth, y gracias a la ausencia de pantalla, luces o partes móviles, su autonomía puede extenderse durante días.



Diseñado para ser resistente al agua y al polvo, se espera que el usuario lo lleve puesto constantemente, permitiendo así un seguimiento continuo de sus hábitos y una evaluación indirecta de su estado de salud.

A pesar de que sus funciones pueden ser similares a las de los relojes inteligentes, el Galaxy Ring ofrece una experiencia menos intrusiva. Al no contar con notificaciones ni actualizaciones de aplicaciones, se convierte en una opción más discreta para aquellos que prefieren llevar un reloj tradicional sin renunciar a las mediciones de salud.



Sin embargo, estos anillos no son económicos. Generalmente rondan los 300 dólares (lo que vendría siendo aproximadamente más de $1'187.000 pesos colombianos), y se ofrecen en diversos tamaños y diseños.



Aunque el precio del Galaxy Ring de Samsung aún no ha sido revelado, se espera que la compañía aplique su experiencia en el desarrollo de sensores para relojes inteligentes y pulseras deportivas en este nuevo dispositivo.

