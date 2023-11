Sam Altman regresa como consejero delegado de OpenAI

La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha alcanzado un principio de acuerdo para la vuelta de Sam Altman como consejero delegado, con una nueva junta directiva que estará presidida Bret Taylor, junto a Larry Summers y Adam D'Angelo, según anunció en una publicación en X (anteriormente Twitter).



(Le recomendamos leer: Tras despido de Sam Altman de Open AI, Microsoft contrató al creador de ChatGPT).

Tras conocerse la noticia, Altman aseguró que está "deseando" volver a OpenAI "con la nueva junta y el apoyo de Satya (Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft)" y "construir sobre nuestra sólida asociación con Microsoft".



"Me encanta OpenAI y todo lo que he hecho en los últimos días ha sido para mantener unido a este equipo y su misión. Cuando decidí unirme a Microsoft el domingo por la tarde, estaba claro que era el mejor camino para mí y para el equipo", indicó el directivo en la red social X.



El pasado viernes Altman fue despedido por la creadora de ChatGPT al haber perdido la "confianza" de la junta directiva, que le acusó de no ser "consistentemente honesto en sus comunicaciones" con el órgano, lo que perjudicó "su capacidad para ejercer sus responsabilidades".



(Además: La inteligencia artificial, ahora en cepillos de dientes: así funciona).



La compañía también destituyó a Greg Brockman como presidente de la junta directiva.

Facebook Twitter Linkedin

Sam Altman, habla con los medios de comunicación tras declarar ante el Subcomité de Privacidad, Tecnología y Derecho del Poder Judicial del Senado. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Algunos medios aseguraron durante el fin de semana que un bloque de accionistas de OpenAI, entre los que se encontraba Microsoft y fondos como Tiger Global, Thrive Capital y Sequoia, estaban presionando para conseguir restituir a Altman como consejero delegado y a Brockman como presidente, además de despedir a los recién nombrados consejeros de la firma.



El lunes el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, anunció que iba a contratar tanto a Altman como a Brockman para que liderasen un nuevo departamento enfocado en la Inteligencia Artificial.



En las últimas horas, la mayoría de los trabajadores de OpenAI amenazó con dimitir y seguir a su ex consejero delegado, además de pedir la dimisión de los miembros actuales de la junta.



EFE

Lea más noticias...