Sam Altman, de OpenAI, se sincera sobre el futuro de la inteligencia artificial

En una reciente intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Sam Altman, cofundador de OpenAI, compartió sus reflexiones sobre el impredecible avance de la inteligencia artificial (IA).

(Lea también: Sam Altman y Bill Gates cuentan cuáles son las aplicaciones móviles que más usan).

Altman, consciente de la "tecnología muy poderosa" que representa la IA, admitió la incertidumbre que rodea su futuro.



"Este es el caso con todas las nuevas grandes revoluciones tecnológicas", declaró, destacando la importancia de abordar esta era de innovación con precaución y seriedad.



"Creo que no tener precaución, no sentir la gravedad de lo que está en juego, sería muy malo. Por eso me gusta que la gente esté nerviosa. Nosotros también lo estamos, pero creemos que podemos superarlo", comentó.

Durante el debate, en el que participaron figuras destacadas de diversos sectores, se abordó el creciente escepticismo hacia la IA, especialmente debido a su influencia en distintas esferas de la vida cotidiana y la falta de principios éticos claros en su aplicación.



A pesar de estos desafíos, Altman defendió el progreso constante de OpenAI, especialmente con el desarrollo de versiones como GPT3 y GPT4, que han demostrado avances significativos y una mejor alineación con los "valores" humanos.

(Siga leyendo: Sam Altman, creador de ChatGPT y superestrella de la IA, se casó en una boda secreta).

Desafíos y optimismo en la era de la IA



Altman reconoció que, aunque la implementación tecnológica no representa la mayor dificultad, persisten preguntas fundamentales sin respuesta, como la definición de valores éticos universales y sus límites.



En este contexto, propuso una integración armónica entre sociedad y tecnología, sugiriendo que la clave reside en "poner la tecnología en manos de la gente" y permitir una evolución conjunta.

El cofundador de Open AI, Sam Altman, reconoce que no hay certeza de lo que va a pasar con la inteligencia artificial.



Lo ha dicho durante un debate en el Foro Económico Mundial de Davos.https://t.co/i3VbyxAuo6 pic.twitter.com/PzyDxXdlLK — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 18, 2024

(De interés: Los líderes tecnológicos que impulsaron el desarrollo de la inteligencia artificial).

El optimismo de Altman no se limitó a los avances técnicos, sino que también se extendió al impacto social de la IA.



A pesar de reconocer las limitaciones y defectos actuales de esta tecnología, celebró la forma en que las personas están encontrando maneras innovadoras de utilizarla, contribuyendo a su desmitificación y adopción generalizada. Según él, familiarizarse con la tecnología nueva es la estrategia más efectiva para avanzar en el mundo.

Para finalizar, Altman evocó el histórico match de ajedrez de 1996, donde una computadora venció al campeón Gary Kásparov. Aunque en su momento se temió que este evento marcara el fin del ajedrez, el empresario destacó cómo, contra todo pronóstico, este juego es hoy más popular que nunca.



"Todos los comentaristas decían que era el fin del ajedrez porque un ordenador podía vencer a los humanos allí, y que entonces nadie iba a molestarse en ver el ajedrez de nuevo. El ajedrez, creo, nunca ha sido más popular que ahora", concluyó.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cuál es el método más rápido para ser millonario, según la IA?

Inteligencia artificial: estos serán los eventos más relevantes del 2024

Desarrollan una IA que puede aprender e imitar el estilo de la escritura a mano

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.