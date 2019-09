Corta vida para Fedor, el robot 'terminator' ruso

El primer robot humanoide ruso en ir al espacio, llamado Fedor ha sido relevado de su cargo. La máquina, también conocida como el 'terminator' ruso, ya no será utilizada en futuras misiones espaciales.



Fedor, acrónimo de Final Experimental Demonstration Object Research (ISS), se hizo famoso después de que fuera enviado a la Estación Espacial Internacional el pasado agosto para ayudar a los cosmonautas a realizar reparaciones riesgosas.

El robot es capaz de subir y bajar escaleras, agarrar superficies y hasta disparar un arma, pero no puede desplazarse en condiciones de baja gravedad, donde sus largas piernas resultaron inútiles a bordo de la ISS.



Según dijeron sus creadores, Fedor será reemplazado por un sucesor, un nuevo modelo más apropiado. "No volará más, ya no tiene nada más que hace ahí arriba, cumplió con su misión", señaló Ria Novosti, Evgueni Dudorov, jefe del equipo que desarrolló a Fedor, a la agencia oficial de prensa en Rusia.

El robot humanoide regresó a la Tierra a comienzos de septiembre tras pasar más de una semana a bordo de la ISS. Según los científicos, el robot antropomórfico, que mide 1,80 metros de estatura y pesa 160 kg, no pudo reemplazar a los cosmonautas en misiones consideradas peligrosas, como lo son las caminatas espaciales.



Según Dudorov, los ingenieros rusos ya están diseñando a su suplente, que "deberá responder a las exigencias de trabajo fuera de la estación". La agencia espacial rusa Roskosmos espera poder utilizar la robótica en operaciones delicadas, tales como las caminatas fuera de la ISS y, eventualmente, para "conquistar el espacio lejano".



Portando el número de identificación Skybot F850, Fedor es el primer

robot humanoide enviado al espacio por Rusia. Había sido precedido en 2011 por Robonaut 2, de la NASA (que regresó a la Tierra en 2018 a causa de problemas técnicos), y también por el pequeño robot japonés Kirobo, en 2013.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con AFP