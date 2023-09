El pasado 12 de septiembre, los fanáticos del fútbol americano fueron testigos del avance de la tecnología en uno de sus mayores desarrollos.



Durante un partido entre los 'Miami Dolphins' y los 'Angeles Chargers', en el 'SoFi Stadium' en el estado de California, los seguidores se encontraron con la presencia de la Inteligencia Artificial hecha humanoide.

Varios asistentes al evento deportivo registraron el momento en el que dos robots con camisas y accesorios alusivos a los 'Chargers', se sentaron en las gradas del estadio a disfrutar del juego.



Lo más sorprendente es su forma y aspecto físico, aunque tienen movimientos poco naturales y más robóticos, sus rostros son iguales a los de un ser humano. De hecho, tanto la mujer como el hombre tienen marcas tan detalladas en la piel, que de no ser porque sus orejas revelan que son una máquina, hasta podrían pasar por seres de carne y hueso.



No obstante, estos no fueron los únicos ejemplares tecnológicos que llamaron la atención, ya que en un momento previo, antes de iniciar el encuentro de fútbol americano, estos estuvieron acompañados de dos androides más en el campo de juego. Estos caminaban por el límite de la cancha, vestidos con un overol gris que tenía estampado en su espalda y en su pecho 'The Creator'.

Got a high 5 from the robot sitting next to me yesterday 😂 pic.twitter.com/2KySaaFGli — Herbert SZN ⚡️ (@btoma15) September 11, 2023

La sorpresiva aparición de los robots hace parte de una iniciativa publicitaria para promocionar la última película de Disney, que lleva el nombre que se leía en los atuendos de los androides.



La cinta dirigida por Gareth Edwards, narra la dualidad de un exagente de las fuerzas especiales reclutado para localizar al 'Creador', la fría mente que se oculta detrás de la avanzada Inteligencia Artificial y que utiliza a una niña androide como arma, la amenaza principal de la guerra entre los humanos y la IA, que el protagonista no sabe si debe eliminar o salvar.



Por ello, Disney aprovechó para mostrar a los robots en el estadio, que serán los villanos de esta historia de ciencia ficción que debutará en cines el próximo 29 de septiembre, de la mano de '20th Century Studios'.

Esta no es la primera vez que la productora usa el enorme tablero de video del 'SoFi Stadium' para promocionar una película. La pantalla grande también se utilizó para publicitar el avance de 'Avatar: The Way of Water' durante un juego de los Rams, antes de su estreno en 2022.



Cada vez más la IA está llegando a los lugares menos esperados de la mano de la era digital, lo que demuestra que quizá, en poco tiempo los humanos se acostumbrarán a que este tipo de tecnologías se encuentren en la cotidianidad y en cualquier lugar.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

