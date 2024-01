RoboCop regresa con un videojuego gratuito, estilo Game Boy, hecho por un fan

RoboCop vs. Predator es un videojuego que ahora se puede obtener de manera gratuita para PC y es que la industria nunca olvida los clásicos, por lo que noticias que entren en la nostalgia siempre serán bien recibidas.

RoboCop y Terminator fue un encuentro adaptado para los gamers por medio de Virgin Interactive para las consolas de la época de Sega y Nintendo en 8 y 16 bits, tras ser uno de los éxitos de la historia del cuando se encontraron en un crossover en un cómic de Frank Miller de 1992



Es por esto que en 1994 Robocop vs Terminator salió también en Game Boy y este 2024 se presentó la más reciente entrega creada por Oscar Celestini.



Es un juego para computadores inspirado en la estética de Game Boy, que cuenta con gráficos 8 bits y color verde y negro.



Para descargarlo, puede dar click en este enlace.



En cuanto a la historia, en su página detallan: "Robocop está involucrado en una increíble aventura contra Predator, pero el terrible alienígena no es el único problema al que se enfrentará. ¡Se avecinan más problemas del futuro, pero también algunos amigos, para luchar en esta guerra final y salvar el futuro de la raza humana!".Es un juego de Oscar Celestini, con historia creada por Simone Granata, música de Gianluca Pappalardo y portada alternativa de Piero Trabanelli.



