Alerta por nuevo robo de datos de 40.000 tarjetas bancarias en Chile

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile reportó la filtración de los datos de 41.593 tarjetas de crédito y débito de cerca de 13 instituciones (bancarias y no bancarias).

Luego de conocerse el incidente, el pasado 11 de junio, las entidades afectadas bloquearon preventivamente las tarjetas identificadas mientras se continúa monitoreando la situación. Redbanc, la empresa chilena encargada de administrar la red bancaria de Chile, por su parte, informó que se alcanzaron a realizar operaciones fraudulentas y que en total fueron detectados 82 casos de fraude.

Desde las instituciones financieras, reiteraron que los protocolos fueron activados oportunamente, para proteger a los clientes y que se continuarán tomando las medidas pertinentes para evitar futuros episodios. Sin embargo, no es el primer caso de ciberataque que ocurre en ese país. En mayo de este año, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF) informó de otra filtración de más de 3.500 tarjetas debido a un posible compromiso al servicio de casilla internacional Transexpress entre el 12 de septiembre de 2018 y el 5 de marzo de 2019. En julio de 2018, se conoció sobre la filtración de una base de datos de alrededor de 14.000 tarjetas de crédito con información confidencial de unos 19 emisores bancarios y no bancarios, algunos de ellos extranjeros, informaron fuentes oficiales.



Frente al nuevo caso, el senador Felipe Harboe del Partido por la Democracia (PPD) advirtió que esta situación pasa "porque Redbanc no tiene las medidas adecuadas de seguridad". "El llamado es a que el gobierno, de una vez por todas obligue a la Comisión de Mercado Financiero, a cursar las multas correspondientes", subrayó el parlamentario. Harboe recordó que a las entidades afectadas se les ha dado todo tipo de argumentos para invertir en ciberseguridad "especialmente a aquellas que trabajan todo el día en transacciones electrónicas", aseveró.



En una entrevista con Radio Infinita, el ministro de Economía de Chile, José Ramón Valente, señaló que el episodio demuestra "la necesidad de que las instituciones financieras redoblen sus esfuerzos".



Este miércoles se conoció que las autoridades emitieron orden de detención para una persona que estaría involucrada en la filtración. No obstante, hasta el momento ninguna de las investigaciones de casos pasados ha dado resultados concretos. Tampoco se conocen los detalles de cómo sucedió la más reciente filtración.



TECNÓSFERA