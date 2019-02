Los riesgos de la idea de Rusia de desconectarse de internet 

La Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia adoptó este martes en primera lectura un proyecto de ley para garantizar la estabilidad del funcionamiento del segmento ruso de internet y su desconexión de la red mundial en caso de situaciones de crisis o ataques cibernéticos contra el país. La iniciativa contempla realizar una prueba antes del 1 de abril para verificar que el país esté preparado si se llega a presentar un posible ciberataque masivo.

En ese sentido, las empresas rusas de telecomunicaciones también tendrían que instalar "medios técnicos" para redirigir todo el tráfico de internet a los puntos de enrutamiento que son controlados por el gobierno y que serán manejados por la agencia rusa de comunicaciones Roskomnazor. Esta entidad vigilaría el tráfico y bloquearía los recursos y contenidos prohibidos en Rusia.





Pero, ¿qué tan factible es llevar a cabo esta ambiciosa propuesta? El proyecto, que cuenta con el respaldo del Gobierno, ha suscitado fuertes críticas en los operadores de internet, ya que la instalación de los equipos necesarios para el análisis del tráfico requieren enormes inversiones, que para la grandes compañías pueden suponer decenas de millones de dólares.



La iniciativa prevé la creación de una infraestructura que garantice el funcionamiento del segmento ruso de internet en caso de que los operadores rusos no puedan conectarse con los servidores raíz extranjeros.



Sin embargo, el presidente de la Unión de Empresarios e Industriales de Rusia (UEIR), Alexandr Shoshin, ha advertido que la puesta en práctica de la medidas que incluye el proyecto podría llevar al colapso de las redes de comunicación del país. Además, la UEIR destacó que la estabilidad del funcionamiento de internet en el país en caso de desconexión con la red mundial ya está garantizada, pues Rusia cuenta con once servidores raíz, que son suficientes para cumplir con esa tarea.



Según sus autores, de aprobarse el proyecto se crea la posibilidad de "minimizar el flujo al extranjero de datos que intercambian los usuarios rusos". Agregan que en caso de amenaza los operadores estarían obligados a garantizar la "gestión centralizada del tráfico", es decir, su control por el Estado.



Según el senador Andréi Klishas, uno de los autores de proyecto de ley, de momento no es posible precisar una lista exhaustiva de las amenazas que podría llevar a Rusia a desconectarse de la red mundial de internet. "La relación de estas amenazas puede conformarse mediante un test que llevarán a cabo órganos del Estado, operadores de comunicaciones y los propietarios de las redes tecnológicas", dijo Klishas en declaraciones a la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.



TECNÓSFERA CON EFE