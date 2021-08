¿Qué hay detrás de la reunión de Biden con los CEO de Apple y Microsoft?

Los directores ejecutivos de Apple Inc.y Microsoft Corp., Tim Cook y Satya Nadella respectivamente, planean asistir a una reunión esta semana en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden para discutir los esfuerzos de las empresas privadas para mejorar la seguridad cibernética, luego de un aumento dramático el año pasado en el ransomware y los ataques en línea, según personas familiarizadas con el tema.



Los directores ejecutivos de otras grandes empresas de tecnología, bancos, empresas de energía y servicios de agua, incluidas Alphabet Inc., Amazon.com Inc., International Business Machines Corp., Southern Co. y JPMorgan Chase & Co., también fueron invitados, según un alto funcionario familiarizado con el evento programado para el miércoles por la tarde.



El director ejecutivo de Southern Co., Tom Fanning, también planea asistir, señaló el funcionario. La compañía declinó hacer comentarios.



Los ejecutivos planean discutir los esfuerzos realizados por las entidades de infraestructura crítica, incluidas las de los sectores bancario, de energía y de servicios de agua, para mejorar la ciberseguridad y las colaboraciones con el Gobierno.



Es probable que los ejecutivos de tecnología discutan cómo el software puede impulsar una mejor seguridad en la oferta, dijo el alto funcionario.



Apple, Microsoft, Google, Amazon, IBM y JPMorgan declinaron hacer comentarios. La reunión sigue a los ataques cibernéticos y de ransomware masivos a la infraestructura energética crítica, incluido el del Colonial Pipeline Co., así como en proveedores de software y en la nube como Microsoft y SolarWinds Corp., que en gran parte han sido perpetrados por grupos cibernéticos con sede en Rusia y China.



BLOOMBERG