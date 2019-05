Los desafíos que enfrentaría Huawei con un nuevo sistema operativo

Las nuevas restricciones de Estados Unidos contra Huawei podrían llevar a que la compañía china cree su propio sistema operativo. De hecho, Richard Yu, director ejecutivo del negocio de consumo de la compañía le dijo a CNBC, que es posible que tengan listo su nuevo software para teléfonos inteligentes y computadores portátiles en el cuarto trimestre de 2019.

El hecho no solo generaría un cambio para la compañía y sus usuarios sino también significaría un nuevo rumbo en el desarrollo de la industria: Android es el sistema operativo más usado en el mundo que cuenta con el 74.85 por ciento del mercado. De hecho, la Comisión Europea impuso una multa de 5.000 millones de dólares al gigante tecnológico estadounidense por el abuso de posición dominante que ejerce con su sistema operativo lo que ha hecho que use Android para consolidar y priorizar una posición dominante de su motor de búsqueda.



Sin embargo, Huawei se enfrenta a varias desafíos por las restricciones a la exportación de tecnología de EE. UU. luego de que Trump la incluyó a la empresa en una lista negra comercial. Crear su propio sistema operativo tiene varias implicaciones sobre todo para los países de Occidente.

¿Crear aplicaciones?

El potencial retiro de su licencia de Android no solo impediría a Huawei preinstalar la última versión aprobada por Google del sistema operativo sino también algunos servicios clave que son considerados necesarios sobre todo en los países de occidente.



Si Huawei crea un nuevo sistema operativo tendría que llegar a un acuerdo con las compañías de tecnología como Facebook y Twitter para que creen una versión para ese nuevo sistema operativo. Y el problema con eso es que la mayoría de las más populares son estadounidenses.

Procesador ARM

La pérdida de los componentes estadounidenses para sus productos es un golpe que Huawei no puede evitar inmediatamente si quiere seguir produciendo teléfonos de gama alta.



Este jueves 23 de mayo se conoció que la compañía de semiconductores ARM rompió relaciones con Huawei, lo que va a afectar la capacidad de la firma china para producir sus procesadores pues si bien la línea Kirin es fabricada por Huawei, las licencias de los diseños, fundamentales para su producción, son de ARM.



A eso hay que agregarle que el procesador de un teléfono necesita trabajar estrechamente con el sistema operativo de un dispositivo y al no tener acceso a las tecnologías y arquitecturas de ARM no podrá operar.



Seguridad

La compañía no solo enfrenta el reto de crear un sistema operativo con una experiencia de usuario amigable y que conquiste a los usuarios, sino que debe garantizar la seguridad en su sistema y en las posibles apps que crearía (teniendo en cuenta que hay pocas posibilidades de que en los países de Occidente se usen apps nuevas creadas por la compañía china). Neil Shah, director de investigación de Counterpoint Research señaló en un reporte a CNBC que "garantizar la seguridad de las aplicaciones es primordial, lo que implica el escaneo y la certificación de las aplicaciones para la tienda, lo cual es una tarea enorme y podría suponer un reto y requerir muchos recursos. ".



