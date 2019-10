Esto fue lo que pasó en la Tecnósfera de EL TIEMPO esta semana

REUTERS - Michael Dalder

El gigante tecnológico chino Huawei negó vinculación con un paquete descargable en la web que permitía instalar y usar servicios de Google en su nuevo teléfono de la línea Mate.



El nuevo flagship de Huawei fue lanzado en septiembre en medio de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. El teléfono no llegó con el sistema operativo HarmonyOS sino con la versión de código abierto de Android 10, que no tiene preinstalados los servicios de Gmail, Google Maps o la tienda de aplicaciones Google Play.



Semanas atrás, portales especializados, bloggeros y tuiteros comenzaron a compartir enlaces a un sitio web con un particular APK (formato de archivos descargables y ejecutables) que permitía instalar los servicios de Google, sin embargo, para este miércoles el sitio web con el paquete fue dado de baja y ya no se encuentra disponible en la red.