Las empresas vienen a tomarse la innovación

Las compañías del mundo están pasando de temer a los pequeños disruptores a creer que la innovación tiene un mayor impacto si viene de parte de los líderes de una industria. Así lo refleja el más reciente estudio del Institute for Business Value, publicado por IBM, según el cual el talento humano será clave para el crecimiento de los negocios.

Con base en las respuestas de más de 12 mil ejecutivos en 112 países, la edición 19 del Estudio Global C-Suite de IBM abarcó cuatro temas: El ritmo de la disrupción en las empresas, la confianza en el camino y la ruta que están tomando, los cambios radicales que viven las organizaciones y cómo los líderes están experimentando la evolución digital.



Según cifras del estudio, el 72 por ciento de los ejecutivos consultados consideraron que las empresas ya establecidas, innovadoras en su industria, lideran la disrupción por encima de negocios emergentes y gigantes digitales como Google, Alibaba o Apple.



Un 69 por ciento cree que los factores del mercado son las fuerzas externas que más afectarán a su empresa en los próximos dos o tres años. Un 63 por ciento aseguró que serán los factores tecnológicos y un 61 por ciento incluyó en esta categoría a las habilidades de las personas.



Esto significa que para una proyección a 2020, los ejecutivos esperan cambios en las tecnologías, en los negocios y en la fuerza laboral. Estos serían los factores principales para los negocios en el corto plazo, sobrepasando aspectos como las normativas, que en 2015 estaban en el tercer lugar, los ambientales, la globalización y la situación macroeconómica.

“Las empresas van a ir necesitando gente que sea intraemprendedora, que deseen emprender ideas dentro de las compañías, desarrollar proyectos y productos”, afirma Federico Martínez, gerente general de IBM Colombia.



Pasar de temer a los emprendimientos que arrasarían sus negocios a creer que es hora de innovar desde adentro es un cambio que, según Martínez, se debe al impacto de los actores que se están transformando digitalmente.



“A más del 70 por ciento de los ejecutivos ya no le preocupa el competidor que sale de la nada, sino aquel líder del mercado que es disruptivo porque conoce el negocio, sabe dónde están los puntos principales y es el que realmente puede mover las tendencias de los mercados en el corto plazo”, asegura.



Por ejemplo, explica el directivo, un líder de gaseosas a nivel mundial, que sea innovador, tiene un efecto mayor al que tendría un emprendimiento que está creando una nueva plataforma de refrescos.



Pero, ¿qué pasó en tres años para cambiar esta visión? Martínez cree que los ejecutivos se dieron cuenta de que “la transformación digital es mucho más que tener una aplicación o una plataforma”.

Bajo esa lógica, si una empresa ya tiene la capacidad logística de cumplir sus promesas en una de sus sedes, le resultaría más sencillo entrar a lo digital, que para un actor nuevo el desplegar físicamente sus servicios sin capacidad previa.



Sin embargo, las grandes compañías pueden tropezar en el camino. Según Martínez, para entrar en la transformación digital, las empresas deben cambiar sus procesos y adoptar metodologías ágiles. “Cuando las cosas están digitalizadas, la información fluye más rápido”, y ello, “implica un ritmo de inmediatez deseado por los ejecutivos, cuyo logro no dependería tanto de una aplicación o web, si no de redefinir los procesos”, explica.



Según el estudio, para que las compañías cumplan sus promesas de negocio de una manera real en los entornos digitales un 68 por ciento de los ejecutivos cree que la clave está en enfocarse en el cliente y no en el producto, lo que representa un cambio en la forma de ofrecer los servicios. Antes las empresas presentaban un portafolio según sus capacidades y costos; y ahora, buscan cumplir con las demandas del mercado, lo que implica que deben adaptarse.



“Lo digital nos apoya, pero no son sino canales de interacción. Es un medio para llevar la propuesta de valor a lo que los clientes necesitan hoy”, asegura.

