Reino Unido prohíbe la tecnología 5G de Huawei desde septiembre

La restricción, informada por primera vez por Bloomberg el lunes pasado, es parte de un paquete "inicial" de medidas de 250 millones de libras (333 millones de dólares) para diversificar la cadena de suministro inalámbrica de Gran Bretaña anunciada por el Departamento de Cultura, Medios, Medios y Deportes Digitales.



Las reglas más estrictas también pueden ayudar a defenderse de un desafío de los legisladores del gobernante Partido Conservador que buscan restricciones aún más estrictas para el fabricante chino de equipos de red.

Los ministros británicos anunciaron en julio que Huawei, con sede en Shenzhen, sería excluida de las redes móviles de próxima generación de Gran Bretaña en 2027, y las compras se prohibirían a partir de enero de 2021.



Para cumplir con esas reglas, las compañías telefónicas habrían tenido que dejar de agregar componentes de Huawei eventualmente, pero la nueva prohibición puede acelerar sus planes de reformar los sistemas. Se permitirá el mantenimiento del equipo existente.



La represión siguió a un impulso de Estados Unidos para que los aliados excluyeran a Huawei con el argumento de que era una amenaza de seguridad inaceptable, lo que la compañía niega. En enero, los funcionarios británicos dijeron que Huawei podría desempeñar un papel limitado con riesgos manejables.



Desde entonces, revirtieron esa postura y respaldaron una prohibición luego de las sanciones de Estados Unidos introducidas en mayo, diciendo que la restricción estadounidense sobre la cadena de suministro de silicio de Huawei significaba que su seguridad ya no podía garantizarse.



Los operadores de telecomunicaciones como BT Group Plc ahora dependerán de un duopolio de Nokia Oyj y Ericsson AB , y esas empresas nórdicas ya han ganado grandes contratos a raíz de la prohibición de Huawei.

Para ayudar a reducir esa dependencia, el gobierno iniciará un Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones para 2022 Foto: AFP

Para ayudar a reducir esa dependencia, el gobierno iniciará un Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones para 2022 para investigar la seguridad y aumentar la compatibilidad entre los proveedores, así como para financiar pruebas con posibles competidores como NEC Corp. de Japón para facilitar la entrada de los competidores al mercado.



Establecer un camino para eliminar gradualmente la tecnología 2G y 3G más antigua también aceleraría el proceso de diversificación, según el comunicado del gobierno.



A los operadores se les prohibirá subcontratar la gestión de servicios a Huawei a partir de abril de 2021, salvo en circunstancias limitadas, dijo el gobierno. También se está llevando a cabo una consulta sobre las normas para la red de banda ancha fija.



El Reino Unido considerará incentivos comerciales para ayudar a los operadores a diversificarse, según la estrategia de cadena de suministro 5G publicada el lunes. Los funcionarios trabajarán con "países de ideas afines" para estimular la demanda, ya que el Reino Unido solo representa el 2% de los ingresos globales de los proveedores, agregó.



El duopolio de Nokia y Ericsson “representa un riesgo de resiliencia intolerable y, en ausencia de intervención, es poco probable que el mercado se diversifique”, por lo que “será necesario tomar medidas para abordar las barreras de entrada, como prácticas comerciales agresivas, interfaces cerradas y control sobre el establecimiento de estándares cuerpos ”, dice el comunicado.



El estudio dijo que el mercado global de 'redes de acceso por radio' para equipos cruciales como antenas está compuesto en un 80% por Nokia, Ericsson y Huawei, con otro 11% vendido por ZTE Corp de China , otro proveedor considerado de "alto riesgo" por el Reino Unido. y el 5% de Samsung Electronics Co Ltd. de Corea . El nombre del documento verificaba nuevas alternativas potenciales, incluidas NEC, Fujitsu Ltd , Parallel Wireless Inc y Mavenir Systems Inc.

BLOOMBERG