Reino Unido pide a las redes que eliminen los 'me gusta' para menores

La Oficina del Comisionado de Información (ICO) de Reino Unido emitió un código de conducta para los servicios de Internet susceptibles de ser utilizados por usuarios menores de edad, con recomendaciones entre las que destaca la de eliminar los botones de 'me gusta' y las rachas (estas últimas son unas marcas, utilizadas en apps como Messenger de Facebook, que van mostrando el nivel de interacción con un usuario y que aparecen bajo el nombre del contacto con el que se intercambió fotos y videos recientemente).

El documento publicado por ICO consta de un total de 16 puntos a seguir por parte de las plataformas de Internet y desarrolladores de servicios en línea "a los que es probable que accedan niños", como parte de un estándar a la hora de procesar los datos de menores de edad.



En última instancia, el establecimiento de los estándares, que están en fase de consulta de cara a su publicación definitiva el próximo 31 de mayo, tiene como objetivo "ayudar a crear un lugar abierto, transparente y protegido para los niños cuando están en línea", como explica la comisaria de Información de Reino Unido, Elizabeth Denham, en un comunicado del organismo.



Estas medidas se orientan a "servicios en línea como aplicaciones, juguetes conectados, redes sociales, videojuegos en línea, sitios web educativos y servicios de 'streaming'" a la hora de procesar los datos personales de los niños, y no se restringen a los servicios dirigidos solo a niños.



Entre los 16 puntos, ICO recomienda evitar el uso de estrategias de influencia por refuerzo positivo, conocidas como técnicas 'nudge', para "animar a niños a proporcionar información personal innecesaria, desactivar las protecciones de privacidad o extender el uso".



Entre estas técnicas, Reino Unido ha destacado distintos tipos de prácticas, desde el diseño de los ajustes de privacidad y cómo se explican, hasta las "recompensas y técnicas de refuerzo positivo como los 'me gusta' y las rachas, utilizados por redes sociales como Facebook y Snapchat, "permitiendo a los servicios en línea recolectar más datos personales".



Entre el resto de puntos, el código de conducta recoge también la importancia defender los intereses y el bienestar de los niños en general, con medidas de privacidad como que "los ajustes de privacidad deben estar configurados a nivel alto por defecto, a menos que haya un motivo de peso para lo contrario".



Además, la ICO establece que solo debe recolectarse y guardarse una cantidad mínima de datos personales, que los datos de los niños no deben compartirse habitualmente y que los servicios de geolocalización deben estar desactivados por defecto, entre otros aspectos.



Asimismo, el código de conducta obliga a todos los servicios a establecer mecanismos de verificación de edad para los usuarios y, aplicar este código para todos los usuarios salvo en los casos en que la edad de los usuarios se encuentre verificada.



El estándar de 16 principios de ICO se enmarca dentro de las sanciones establecidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, y contemplan sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4 por ciento de la facturación de anual de la empresa (la cifra más alta entre las dos opciones).



