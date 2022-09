La monarca Isabel II fue conocida por su larga estancia en el reinado, su gran fortuna, sus costosos vestidos y sus sofisticados accesorios. Sin embargo, muy pocos sabe que la reina vivió una faceta ‘gamer’ y casi llega a tener un Nintendo de 24 quilates de oro. Sin duda una consola digna de la mujer más importante del Reino Unido.

Era 2008 cuando la actual princesa de Gales, Kate Middleton, le regaló al príncipe William un Nintendo Wii por la celebración de navidad.



De acuerdo a las fuentes del palacio, Isabel II quedó fascinada y le pidió a su nieto que le permitiera jugar. Desde entonces, la monarca empezó a tener un gusto por los videojuegos, algo difícil de imaginar para una mujer de su edad.



"Cuando vio a William jugando un juego después del almuerzo en Sandringham, pensó que Nintendo se veía tremendamente divertido y rogó unirse", dijo un portavoz del palacio al medio británico ‘The Mirror’.



Además, agregó: “Ella jugó un simple juego de bolos de diez bolos y, según todos los informes, fue natural. Fue muy divertido. William estaba en un ataque de risa. Estaba enormemente impresionado por tener una abuela tan genial".

Reina Isabel Foto: EFE

No hay que olvidar que pese a la avanzada edad de la reina, era una gobernante que siempre estaba muy actualizada en temas de tecnología. Su gusto por los videojuegos fue creciendo, tanto así que llegó a oídos de grandes compañías.

Un regalo especial para la reina

Después de que se conociera que la reina Isabel II tenía esa faceta de ‘gamer’, la gerente de producto de THQ, Danielle Robinson, vio una gran oportunidad de mercadeo.



Así que la empresa desarrolló un nuevo videojuego para que la familia real y las de todo el mundo pudieran jugar.



"Big Family Games es el juego de Wii definitivo para que todos los miembros de la familia, desde los abuelos hasta los niños pequeños, jueguen juntos”, le dijo Robinson a ‘CBS News’.

Sin embargo, la gerente de producto pensó que la reina debía tener una consola nueva. Por esta razón mandó a diseñar un Wii con 24 quilates de oro.



"Pensamos que Su Majestad la reina no querría jugar en ninguna consola antigua, por lo que se encargó una dorada extra especial", señaló.



El inusual artículo fue enviado, pero nunca llegó a las manos de la reina.



"Por razones de seguridad, el Equipo de Correspondencia no puede aceptar ningún obsequio no solicitado que se envíe a la reina", anunció el Palacio de Buckingham en su sitio Web.

¿Qué pasó con la consola?

La consola terminó en eBay. Después de que el Equipo de Correspondencia Real rechazara el regalo, la empresa, en 2017, le vendió la consola a Donny Fillerup, de Utrecht, en los Países Bajos.



Pero, según reportó ‘The Mirror’, luego de un tiempo, el nuevo dueño estaba pensando en deshacerse de la máquina, por lo que puso el artículo en eBay.



El Nintendo quedó avalado en 300,000 dólares, más de mil millones de pesos colombianos.

