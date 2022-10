Las empresas consultoras en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) están preocupadas por el proyecto de ley de reforma tributaria, por la derogación del artículo 256 del Estatuto Tributario, que establece el descuento a las inversiones realizadas en el sector CTeI.

De acuerdo con las compañías, ese beneficio que se plantea derogar es el instrumento fiscal de política pública que ha tenido el mayor impacto en el crecimiento de la inversión privada en CTeI en la historia del país y ha permitido fomentar las actividades de investigación, desarrollo e innovación ( I+D+i) en las empresas del sector privado.



También ha contribuido en el incremento de competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnología y el aumento del valor agregado de productos y servicios.



Augusto Ruiz, director general Uno+Uno y de proyectos en Connect Bogotá, y experto en beneficios tributarios, explicó cómo las inversiones han logrado ser merecedoras de los beneficios y el efecto que tendría quitarlos.



“Al derogar ese artículo se pierde parte de ese atractivo para que las empresas se animen a invertir. Creemos que no hay un entendimiento de cómo funciona el mecanismo, pues no se puede pensar que derogar el artículo es igual que solo tener la deducción. Ya se ha visto en el pasado que no funciona así y que a las empresas les interesa que sea deducible y no tendría el mismo efecto que tiene actualmente”, detalló.

Incluso durante pandemia la inversión extranjera se mantuvo a niveles favorables durante los últimos dos años: para 2020, se generaron 16 inversiones, y en el 2021 otras 20. / Foto: iStock

Colombia cuenta con políticas de incentivos tributarios a la CTeI desde hace 30 años; sin embargo, en ese mismo periodo nunca se había presentado un incremento de la inversión privada tan decidido y creciente como el observado a partir de la creación del descuento tributario en 2016, año a partir del cual, y de manera ininterrumpida, los topes de cupo definido por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT) han ido aumentando y la solicitud de este beneficio por parte de las empresas privadas ha alcanzado y superado dicho cupo.



La inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (Acti) por parte del sector privado, que en 2020 superó el 50 por ciento del total de la inversión nacional en Acti, de acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (OcyT), ha alcanzando en este año el 0,15 por ciento del PIB, mientras que la inversión total del país en I+D ha sido del 0,29 por ciento.



Mauricio Reyes, gerente de Inventta, considera que el problema radica en que tomaron una decisión precipitada sin conocer de fondo cómo funciona este beneficio o qué otros modelos pueden reemplazarlo.



“Sin tener un modelo funcional o que incentive la inversión privada es difícil, hay propuestas sobre la mesa y es valioso que las miren para modificarlo de la mejor manera, no se puede creer que todos los beneficios tributarios son nocivos”, dijo.

Con efecto regional

De acuerdo con datos del Banco Mundial, la inversión promedio en América Latina es del 0,67 por ciento y en los países miembros de la Ocde es del 2,95 por ciento, y la eliminación pondría a Colombia aún más lejos de estas cifras.



Juan Pablo Rivera, presidente de Zona Franca de Bogotá, señaló que el problema de esta reforma ambiciosa, por ser la más alta de Colombia, tendrá un efecto y un escenario complejos.



“Esta reforma toca en todos los ámbitos y es hasta desalentador, porque el Gobierno no ha medido el impacto en el empleo, en la inversión y en la confianza. Ya hasta los países vecinos están tomando este escenario como excusa para promoverse como destino de inversión sobre Colombia y eso no es bueno, por el contrario, nos deja preocupados”, puntualizó.​

REDACCIÓN TECNÓSFERA