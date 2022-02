El formato de video de 60 segundos, Reels, que se ha hecho fuerte en Instagram, migra a otra empresa de Meta y llega a Facebook, buscará hacerle fuerte competencia a aplicaciones en los que la fórmula ya ha funcionado como TikTok o Kwai estará enfocado en dar una mayor visibilidad y alcance a los creadores de contenidos.

Colombia es uno de los 150 países en los que la compañía hizo la inclusión de la herramienta y en los próximos meses, implementará la parte de anuncios en el formato, la idea es facilitar que los creadores que publican videos grabados en vivo o de larga duración puedan probarlos en la red social y Facebook empezará a sugerir Reels de creadores que aún los usuarios no siguen para expandir la red.



“Reels ya es nuestro formato de contenido de más rápido crecimiento, y hoy lo ponemos a disposición de todos en Facebook a nivel mundial. Queremos que Reels sea el mejor lugar para que los creadores se conecten con su comunidad y se ganen la vida, por lo que también estamos lanzando nuevas herramientas de monetización”, dijo Mark Zuckerberg, a raíz del lanzamiento.



Según Facebook, el video es un formato que ha crecido y representa más del 50 por ciento del tiempo que las personas pasan en la plataforma y hay más de 42 millones de colombianos en la red social.



“Además de los resultados que se han tenido, hay una estrategia publicitaria con anuncios, banners y parte de estos recursos se destinarán a los creadores de contenidos, lo cual refleja nuestro compromisos de con la comunidad global y más en Colombia donde tenemos una comunidad vibrante”, indicó Maren Lau, vicepresidenta Regional de Meta en América Latina.



En Estados Unidos, el programa de bonificación Reels Play, parte de la inversión para creadores de mil millones de dólares y paga a los creadores de contenido elegibles hasta $35.000 dólares al mes según las vistas de sus Reels, en los próximos meses, el programa de bonificación se extienda a más países y que más creadores sean recompensados.



Los anunciantes tendrán más control sobre cómo aparecen sus anuncios en lugares que no consideren adecuados para la marca o campaña de un creador. "Sumado a esto, desde octubre del año pasado hemos probado anuncios envolventes y en pantalla completa en Facebook Reels y los implementaremos en todo el mundo en los próximos meses", señaló la compañía.



Al igual que con el contenido orgánico en Facebook, las personas podrán comentar en los anuncios, dar me gusta, ver, guardar, compartir y omitirlos.



Además de nuevas formas de facilitar que los creadores compartan Reels con sus audiencias de Facebook e Instagram, como la opción de publicación cruzada.



"Facebook Watch no es que vaya a desaparecer, seguirá siendo parte de la plataforma como conviven los formatos, creemos que hay un tremendo potencial de Reels en Facebook en Colombia y son más herramientas para las personas", agregó Lau.

Más funciones

Además de las funciones del año pasado, hay nuevas opciones:



● Remix: permite crear tu propio reel junto con uno ya existente que se haya compartido de forma pública en Facebook. Cuando creas un Remix, puedes hacer un reel que incluya todo o parte del reel público de otro creador.



● Reels de 60 segundos de duración.



● Borradores para crear un reel y elegir "Guardar como borrador" debajo del botón Guardar.



● Clips de video: en los próximos meses, se implementarán herramientas para crear clips de video que facilitarán que los creadores que publican videos grabados en vivo o de larga duración puedan probar diferentes formatos.



También se lanzaran actualizaciones para hacer más fácil la creación y el descubrimiento de reels en nuevos lugares:



● Reels en Historias: podrás compartir tus reels públicos en Historias de Facebook, lo que facilita compartir tus reels favoritos con amigos y brinda a los creadores más visibilidad y alcance. También podrás crear reels a partir de Historias públicas existentes.



● Reels en Watch: podrás ver y crear reels directamente en la pestaña ‘Watch’.



● Parte superior del Feed: agregaremos una nueva etiqueta de Reels en la parte superior del Feed para que puedas crear y ver reels fácilmente con solo unos pocos clics.



● Reels sugeridos en Feed: en países seleccionados, empezaremos a sugerir en tu Feed reels que te pueden gustar de creadores que aún no sigues.Lea también: Instagram ampliaría la duración de los 'reels'