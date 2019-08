¿Cuánto pesa un 'like' en su vida?

Entre likes, 'fav' o me gusta, millones de usuarios en redes sociales reaccionan a diario al mar de contenidos. Entre fotos de viajes, el plato de la semana o la selfie del día, cada pulgar hacia arriba o corazón tiene un significado que puede ir desde la autocompasión del autolike hasta el acoso.



Según una investigación de graduados de la universidad de Cambridge en EE. UU. un sistema entrenado para ello puede "predecir los rasgos de personalidad de un usuario", basado en sus likes. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, mantiene que con 10 me gusta puede conocer a alguien mejor que un compañero de trabajo, con 70, mejor que su compañero de cuarto, con 150 mejor que un familiar y con 300 mejor que su propia pareja.

El estudio, liderado por el psicólogo Youyou Wu es solo uno de los que se han tomado el rol de analizar cuánto se puede conocer de los usuarios por cómo interactúan con ello en las redes.



En este episodio de Entre Clics*, expertos del mundo digital analizan otros significados del like desde la perspectiva psicológica y desde la comunicación y el mercadeo digital. Cristian Giraldo, docente de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y Ouali Benmeziane, emprendedor digital y creador del Web Congress hablan sobre la liberación de dopamina en el cerebro, la compra de me gustas en internet y otros detalles de las interacciones en internet.

*Entre Clics: Podcast semanal de Cultura Digital de EL TIEMPO, conduce Linda Patiño.



