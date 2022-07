Estas son algunas recomendaciones para que mantenga seguras las redes inalámbricas que tiene en su hogar:

1. Utilice contraseñas robustas

Lo primero que debe hacer es ponerle una contraseña robusta a su red wifi: se recomienda emplear números, letras mayúsculas y minúsculas, signos o símbolos y que esta tenga una extensión de, al menos, 15 caracteres.



Además, lo aconsejable es que estas letras y números no tengan ningún significado para el propietario de la red, como su fecha de cumpleaños, lugar o fecha de nacimiento o el nombre de su esposa o hijos, ya que eso les facilitará la tarea a los piratas informáticos.



Hay programas generadores de contraseñas complejas y con depósitos para estas, con lo cual no tendrá que recordarlas: use uno de reputada calidad como el famoso Norton, Dashlane, Keeper, LastPass, Password-Safe o Avira, entre otros.

2. Proteja su ‘router’, el corazón de su red

Dos pasos son claves para que no les deje el camino limpio a los piratas hacia su router, que es el corazón de su red. El primero es estar muy pendiente de actualizar el firmware del router a la última versión disponible, porque este es el mejor camino para protegerse de vulnerabilidades que haya detectado el fabricante.



Lo segundo es cambiar la contraseña de acceso al router por defecto, pues esas están disponibles en internet. Y evite el clásico admin/admin o admin/12345...







3. Use un cifrado potente

Los routers utilizan diferentes estándares de cifrado inalámbrico para la transferencia de datos: el WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (WiFi Protected Access) y WPA2. El primero es el más antiguo de todos y ya no se usa debido a su baja seguridad, lo cual llevó a la creación del segundo como solución de sus vulnerabilidades más obvias, especialmente en el ataque a contraseñas.



Por su parte, el WPA2 tiene el nivel más alto de los tres, y es el más recomendado. Asegúrese de que lo está usando en su router. También existe el WPA3, pero no es tan común como el resto, por el momento.

4. Piense en el filtrado MAC para mayor seguridad

Todos deberíamos utilizar el filtrado MAC (Media Access Control) y crear una lista de equipos permitidos en nuestro router. Este sistema es como la identificación de las tarjetas de red de los dispositivos, por lo que son personales e intransferibles. A través de este se podrá seleccionar qué equipos se conectarán a su servicio.



Para activar este filtrado se debe conocer la dirección MAC de cada dispositivo que se conectará a su internet inalámbrico. En el sistema Windows se necesita ir a ‘Panel de Control’, luego ingresar a ‘Redes y recursos compartidos’ y al final, a ‘Redes activas’. Allí se escoge la red propia, lo que llevará a una nueva ventana donde se selecciona ‘Detalles’. En esta encontrará la Dirección Física o Dirección MAC.



En Android solo se debe ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Acerca del teléfono (o dispositivo)’ y ‘Estado’. En esta ventana se encontrará la dirección MAC, pero solo se mostrará si la conexión wifi permanece activa. Al saber estos datos, se debe acceder a la administración del router, ingresar el usuario y contraseña, y dirigirse a la sección de ‘Filtrado MAC’ de su router.







Tan solo queda añadir cada uno de manera manual y luego se podrán visualizar en la lista de direcciones MAC del wifi. Esto para televisores, portátiles, celulares, tabletas y todo aparato que use wifi. También la puede usar para bloquear una dirección MAC que no reconoce y así expulsar a un intruso. Y si en un momento no desea usar la lista de bloqueo o la de confianza, solo se deshabilita el filtrado.

5. Tres consejos para terminar

– Entre con alguna frecuencia a su router para verificar qué aparatos están conectados a su red o lo han hecho. También hay software para este monitoreo.



– Si le preocupa la gente que viene a casa y le pide la clave del wifi, sepa que muchos routers ofrecen una ‘red de invitados’ que se puede apagar y prender desde su ‘celu’.



– Si todo esto le parece complicado, no dude en contratar a un experto: la seguridad de su red lo vale.



EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

