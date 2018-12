Los equipos de las redes de Huawei y ZTE saldrán del mercado japonés

El gobierno de Japón dejaría de comprar equipos de Huawei y ZTE en búsqueda de reforzar la seguridad y evitar ciberataques contra las filtraciones de inteligencia.



Esta prohibición se produce después de que EE. UU., Australia y Nueva Zelanda le negaran el despliegue de las redes de quinta generación (5G) a Huawei. Aunque, la empresa tecnológica ha insistido en repetidas ocasiones que Pekín no tiene influencia sobre los proyectos.

El periódico Yomiuri informó por primera vez la prohibición prevista por Japón el viernes y que se esperaba que el gobierno revisaría las normas internas de las importaciones el próximo lunes 10 de diciembre. Aunque no planea señalar a Huawei y ZTE, la revisión implementaría medidas destinadas a fortalecer la seguridad que se aplican a las compañías, afirmó una fuente cercana al caso.



Las compañías tecnológicas chinas, también estarían bajo un intenso escrutinio en países como Estados Unidos, por la preocupación de que Pekín podría tener conexiones con las que podrían ser un riesgo para la seguridad nacional.



Yoshiba Suga, principal portavoz del gobierno de Japón, a pesar de que no habló sobre este caso en específico señaló que el país ha estado en estrecha comunicación con el gobierno de Estados Unidos en un amplio rango de áreas, como la ciberseguridad.

ZTE declinó hacer comentarios y Huawei no respondió de inmediato.



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, expresó "grave preocupación" por los informes. La esencia de la cooperación comercial y económica entre China y Japón es obtener un beneficio mutuo, ambas compañías han operado legalmente en Japón durante mucho tiempo, dijo en una conferencia de prensa en Beijing.

Huawei suministra algunos equipos de red a las empresas privadas de telecomunicaciones NTT Docomo y KDDI.



SoftBank tiene una larga relación con Huawei, que en 2011 se convirtió en la primera empresa china en unirse al grupo de negocios conservador Keidanren de Japón, y se ha asociado con ella en ensayos de 5G.



Docomo y SoftBank no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

"Mientras observamos de cerca los cambios, consideraremos los pasos apropiados", dijo una portavoz de KDDI.



En Estados Unidos, la filial inalámbrica de SoftBank, Sprint, dijo que ya no compra equipos de Huawei o ZTE. SoftBank está tratando de completar la venta de la unidad a T-Mobile.



Y el grupo británico BT Group dijo el miércoles que estaba retirando los equipos de Huawei del núcleo de sus operaciones móviles 3G y 4G existentes y no usaría a la compañía en las partes centrales de la próxima red.



Las acciones de ZTE en la lista de Shenzhen subieron un 0,5 por ciento el viernes 30 de noviembre después de haber caído 5,7 por ciento el día anterior en medio de una venta masiva de acciones a nivel mundial, provocada por el arresto en Canadá del directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Reuters

EN TWITTER: @TecnósferaET