Reddit decide tomar medidas contra la suplantación en su plataforma

La popular plataforma de foros Reddit anunció este jueves la actualización de sus políticas de suplantación. El sitio web manifestó que toda cuenta que intente suplantar a una persona o entidad, ya sea con información falsa o verdadera, podría ser eliminada.

En un comunicado la compañía manifestó que sus nuevas políticas “abarcan cosas como dominios que imitan a otros, así como falsificaciones profundas u otro contenido manipulado presentado para engañar o atribuido falsamente a un individuo o entidad”.



Sin embargo, Reddit aclaró que el contenido realizado para parodias o sátiras no se eliminará, pero no explica cómo será el procedimiento de regulación para controlar las publicaciones de sus usuarios.



Según voceros las políticas de suplantación buscan “protegerse de cosas que no hemos visto hasta la fecha, pero que podríamos ver en el futuro”.

En 2018 Reddit y Facebook prohibieron los videos porno deepfake que suplantaban a celebridades u otras personas para escenas sexuales tildándolos como ‘pornografía involuntaria’.



En este mismo año se informó que había identificado 944 cuentas sospechosas posiblemente vinculadas a Agencia de Investigación de Internet donde se estaban publicando artículos negativos de Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2016. Se espera que con las nuevas políticas de privacidad la plataforma pueda tener más control de estas y del contenido que publican.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET