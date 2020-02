¿Inmortalidad virtual? recrearon a una niña que había fallecido

¿Qué hay después de la muerte?, ¿puede una persona trascender más allá de la vida misma? la inmortalidad del ser humano es un tema recurrente en la literatura y en la cultura general. Sin embargo, aún no hay respuesta acerca de qué sucede cuándo el cuerpo deja de funcionar.



Aunque en la actualidad no hayan grandes investigaciones centradas en este tema, es claro que la tecnología ha empezado a lograr cosas que antes se creían inimaginables o de cuentos de hadas. En Corea, en un especial de televisión, una madre pudo reunirse con su hija de siete años que había fallecido; interactuar, verla e, incluso, tocarla. Pero, ¿cómo lo hicieron?

Bueno, el proceso que se utilizó se llama fotogrametría, es una técnica de precisión para definir formas, dimensiones y la posición de un objeto utilizando diferentes fotografías de este. Conlleva un proceso largo y tedioso, pero sus resultados pueden ser increíbles.

En el programa se pudo ver cómo la madre de la niña, utilizando unas gafas de realidad virtual y unos guantes que permiten sentir imágenes creadas por computador, se movía por un estudio con un croma verde y abrazaba a su hija.

El proyecto de recreación de esta niña duró ocho meses y se basó en su hermana menor, de un parecido razonable, para crear el modelo 3D. Y ¿Hasta dónde llegará la tecnología?

El transhumanismo es un movimiento que cuestiona los límites naturales de la humanidad y promueven diferentes formas para superarlas a través del mejoramiento tecnológico y, en un caso eventual, la separación de la mente del cuerpo humano.

Y, aunque por muchos años ha sido catalogado como "improbable y difícil", en la actualidad, con el inminente avance de la tecnología, está más cerca de lo que se cree. Eventos como el que ocurrió en Corea lo afirman.

Mark O'Connel en su libro To Be Machine (Ser una máquina) dice que el transhumanismo se define como "un movimiento de liberación de la naturaleza", y para los transhumanistas la naturaleza no es sagrada sino que debe ser transformada y mejorada.

Por su parte, ya desde 1962, Robert Ettinger un académico estadounidense comenzó a tratar temas de criopreservación, es decir, congelar y conservar partes cuerpo para poder que se preserve su existencia por más años.

Qué en parte quedó rezagado y fue remplazado por los procesos de revertir el envejecimiento celular. Calico Labs, de Alphabet - empresa de Google-, han presentado afirmaciones muy prometedoras, como, la inmortalidad virtual.

Desde hace más de 20 años se viene hablando de Avatars, figuras creadas en computador con facciones y comportamientos similares a las de un humano.

Estos personajes que se han usado en videojuegos y películas, avanzan cada día más y con la incorporación de diferentes modelos de Inteligencia Artificial es posible que recopilando los diferentes datos que se guardan en los cientos de movimientos que los usuarios hacen en línea, redes sociales, fotografías y videos puedan crear modelos que se comporten de la misma manera que lo hacía la persona en vida.

Nectome: buscando la inmortalidad virtual

En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, se fundó una compañía emergente conformada por científicos de la institución que se llama: Nectome.

Esta entidad busca implementar un sistema para conservar las neuronas y subirlas a una nube y así poder existir eternamente de forma digital.

La compañía sugiere que se conecte a pacientes terminales a una máquina que les inyecte una mezclas e químicos a través de las arterias carótidas mientras aún se encuentren vivos, así, con esta clase de eutanasia.

Según dicen, el paciente moriría de inmediato, pero su cerebro quedaría vitrificado, para que eventualmente; explican: se pueda reconstruir su conectoma - un mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro-, y luego crear una simulación computacional con la que la mente del paciente volvería a la vida, pero en digital.

"Nuestro proceso de vitrificación (conocido como Criopreservación estabilizada con aldehído) ganó el Premio de la Preservación del Cerebro por lograr conservar la totalidad del conectoma de un conejo. Y actualmente estamos trabajando duro para llevar adelante este proceso en cerebros más grandes", afirman en su sitio oficial.

Por el momento, la empresa ya recaudó más de 1 millón de dólares en financiamiento a demás de una beca federal de 960.000 dólares por parte del Insitutto NAcional Mental de Estados Unidos para seguir sus investigaciones, En lo que podría ser el futuro de la vida humana.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET