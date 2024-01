¿Piensa comprarle un celular a su hijo? Esta es la edad recomendada y otros consejos

Un celular se ha convertido en un objeto fundamental en la vida de las personas. Esto debido a que permite una rápida comunicación con otros usuarios, el acceso a Internet, redes sociales y otras características que facilitan el día a día.



Sin embargo, hay quienes se preguntan si un niño puede estar autorizado para tener un dispositivo móvil, ya que así como un teléfono tiene beneficios, también puede ser un peligro si no se sabe manejar correctamente.



Le contamos lo que debe tener en cuenta al momento de adquirir el primer celular para su hijo.



(Lea también: Pilas, padres de familia: así puede reforzar la seguridad en el celular de su hijo).

Edad recomendada para que un menor acceda a dispositivos tecnológicos

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) explicó a través de un comunicado la edad a la que se le debería entregar un celular a los niños:



- Nada de videojuegos antes de los seis años: los niños menores de seis años no deberían tener acceso a las consolas de videojuegos, tanto estáticas como portátiles, según la entidad. Esto ayudará a evitar problemas como el sedentarismo y sobrepeso, que organizaciones como la OMS han asociado al exceso de tiempo que los menores de edad llegan a invertir en este tipo de pasatiempos.



- Hasta después de los nueve años podrán acceder a dispositivos tecnológicos que no tengan conexión a Internet: "Si se les configura un entorno TIC cerrado, es decir, tecnologías sin conexión a Internet, pero con contenidos cargados previamente como videos, imágenes, textos y audios", podrán acceder a los tecnologías, señaló el ICBF.



No obstante, debe recordar que todos los contenidos que instale deberán ser apropiados para su edad. Además de haber revisado uno por uno para evitar problemas.



(Siga leyendo: Usar menos el celular en 2024: consejos para que cumpla ese propósito de Año Nuevo).

Facebook Twitter Linkedin

Es importante que se haga ciertas preguntas antes de comprarle un celular a su hijo. Foto: iStock

"Desde los 9 años en adelante, niñas y niños han desarrollado habilidades para navegar por Internet y tienen mayor poder de discernimiento. (...) Sin embargo, se deben establecer acuerdos sobre su uso responsable, horarios y límites de tiempo", indicó la entidad.



- La edad ideal para que su hijo tenga acceso a redes sociales en un dispositivo es a los 14 años: diferentes estudios señalan que la mejor edad para que un niño tenga acceso a las redes sociales está entre los 14 y 16 años. Aunque esto dependerá del propósito de uso que se le quiera dar a la tecnología.

Consejos para elegir el primer celular

De acuerdo con portales especializados, es importante que se haga estas preguntas al momento de adquirir el primer celular para su hijo:



- ¿De verdad lo necesita?: Pese a que el teléfono móvil es un dispositivo necesario para la comunicación, usted puede adquirir un celular que solo tenga esa función. Por otro lado, si su hijo necesita hacer búsquedas en Internet, es necesario que agregue un perfil que no permita el acceso a páginas inseguras.



(Puede leer: ¿Computador o celular nuevo? Consejos para proteger sus dispositivos).

Facebook Twitter Linkedin

Instalar un control parental le ayudará a supervisar la seguridad de su hijo. Foto: iStock

- Configure el celular por su cuenta antes de entregárselo a su hijo: una vez comprado deberá acceder al smartphone y establecer una correcta privacidad para el menor. Además debes ser usted quien se descargue las aplicaciones que vaya a utilizar, informándose siempre antes de su contenido, funciones y especificaciones de privacidad.



- Instale herramientas de control parental: de acuerdo con la compañía de ciberseguridad, Kaspersky, instalar un control parental le ayudará a filtrar el contenido, las webs no deseadas y las restricciones de aplicaciones por categoría y edad. También pueden apoyar en la supervisión de la cantidad de tiempo que los menores pasan en línea y rastrear su ubicación actual.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO