Cinco recomendaciones para que pueda ahorrar batería en su iPhone

Los problemas de la duración de la batería no son algo nuevo para los usuarios de iPhone. Constantemente, aplicaciones y funciones del sistema consumen energía, lo que se convierte en un inconveniente cuando no tienes un cargador cerca.



Ciertas apps requieren de más batería y memoria para funcionar, por eso, cuando se piensa en ahorrar batería, es probable que algunas personas sugieran limitar el uso de su celular. Pero no siempre se puede hacer, ya que algunas herramientas son necesarias para las tareas diarias.

¿Cómo ahorrar la batería de tu iPhone?

​

Si está buscando algunos consejos para combatir este problema, le decimos cómo conservar al máximo la batería de su iPhone sin que alteren drásticamente la forma en que lo usa.

1. Ajusta el brillo de tu pantalla

Esta sencilla y rápida configuración puede producir cambios significativos en la duración de batería de su iPhone. Tienes dos opciones, reducir el brillo de la pantalla o bien, activar la función automática.



Para la primera, sólo necesita abrir el “Centro de control” y mover el regulador hacia abajo. En cambio, si prefiere que el brillo se ajuste automáticamente dependiendo de las condiciones de luz. Para ello, de clic en “Configuración”, y luego en “Accesibilidad”. Posteriormente, selecciona “Pantalla y tamaño de texto” y active “Brillo automático”.Lea además: Google Chrome ahora deja eliminar los últimos 15 minutos del historial de navegación

2. El Wi-Fi es mejor que los datos móviles



Así es, el WiFi consume menos batería que los datos móviles, por lo que Apple recomienda en su sitio web oficial utilizar mejor el primero cuando requiera navegar por Internet.

3. Cuidado con las apps en segundo plano



¿Sabía que hay algunas aplicaciones que consumen batería aunque no las esté usando? Eso se debe a que se están ejecutando en segundo plano y están recibiendo actualizaciones.



Apple aconseja en su sitio web desactivar esta función. Para ello, accede a “Configuración”, luego “General” y da clic en “Actualización en Segundo Plano”. Puede elegir entre detenerlo completamente al seleccionar “No”, o bien, configurarlo para que únicamente se actualicen cuando su iPhone esté conectado a WiFi o datos móviles.

4. Desactiva los servicios de ubicación



Mantener encendido la ubicación podría consumir significativamente la batería de su iPhone. De ahí que la compañía estadounidense recomiende desactivarla cuando no la esté usando.



Abra “Configuración” en tu dispositivo, seleccione “Privacidad” y después “Localización”. Es probable que algunas aplicaciones requieran de esta función para ejecutarse completamente, en dicha opción puede ajustar cuáles desactivar y en cuáles otras mantenerla encendida.



Más noticias: iPhone 15: así son los componentes del teléfono de Apple vistos desde un microscopio

5. Configura las notificaciones



Aunque no lo parezca, las notificaciones push también afectan la duración de la batería de tu iPhone, especialmente porque obligan a encender su pantalla de inicio cada vez que reciba una nueva.



Si le llegan constantemente notificaciones y su pantalla se prende todo el tiempo, puede considerar desactivar esta función. Acceda a “Configuración” y posteriormente a “Notificaciones”, elija la app que más tiene actividad y cancele la opción “Permitir notificaciones”.

También puede leer: