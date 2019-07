Videoconferencias, la forma inteligente de reunirse

Hace 30 años era impensable imaginar un mundo en el cual todas las personas, al margen de su procedencia y condición económica, portaran su propio teléfono en el bolsillo o en la cartera. Pero sucedió.



Y una revolución similar está ocurriendo con las videoconferencias que, según Mónica Bravo, directora de la categoría de videocolaboración para el Cono Norte de Logitech, dentro de muy poco serán el principal canal de comunicación a nivel social y empresarial.

Y es que esta comunicación simultánea y bidireccional supera con creces a la simple llamada telefónica o al correo electrónico, pues además de voz e imagen en tiempo real, ofrece la posibilidad de intercambiar contenido de toda índole, como gráficos, imágenes, documentos o videos en medio del diálogo.



Para las empresas, sus ventajas en términos de productividad, ahorro en desplazamientos, practicidad y efectividad –uno se puede reunir usando su teléfono sin importar donde esté– son tan evidentes que, según un estudio de la consultora Frost & Sullivanve, el 61 % de las compañías del mundo ya tienen o están implementando un sistema de videoconferencias, y el 26 % planea hacerlo pronto.



La incursión de esta herramienta está estrechamente ligada con las nuevas dinámicas sociales y laborales, como la proliferación del teletrabajo, que en Colombia ya practican 122 mil personas, según el ‘Cuarto estudio de penetración del teletrabajo en empresas colombianas’, realizado por la Corporación Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría el año pasado.



El otro factor que empuja las videoconferencias son los jóvenes: el 87 por ciento las considera una forma eficaz y ágil de comunicarse para cuestiones laborales.

Consejos para una videoconferencia efectiva