Hace dos años, Realme llegó a mercado colombiano con la misión de democratizar y diversificar el mercado de los smartphones. La marca asiática se ha comprometido a ofrecer teléfonos móviles con un rendimiento potente, un diseño y servicios en un bajo precio –el portafolio en Colombia no supera los tres salarios mínimos, en comparación con los de sus competidores–.



Madhav Sheth, CEO global de la marca, hizo un balance de su expansión en la región y de sus metas.

¿Cómo les ha ido en mercado regional?

Madhav Sheth, presidente global de la compañía de telefonía celular Realme.

Para Latinoamérica, esperamos estar en el top 5 de vendedores de smartphones para 2022, y en los siguientes 3 años queremos estar en el top 3 de Latinoamérica; este es un mercado muy interesante, diverso y al mismo tiempo está socialmente conectado. Creo que esa es la clave de este mercado, y nuestra idea siempre ha sido darles a los usuarios más opciones y permitirles hacer lo que más les gusta, nuestra comunidad es muy grande y tenemos muchas retroalimentaciones, y eso nos ayudará a crecer en la región.



Hemos encontrado un mercado para estar y crecer fuera de las pocas marcas, y nuestra intención es darles más opciones a las personas; no somos una marca por placer o lujo con ciertas características, sino que estamos en otro negocio, dándoles a las personas oportunidades de tener variedad de dispositivos para sus propósitos.



¿Y el plan para 2022?

Nuestro modelo de negocio ha sido la clave del éxito, junto con la venta online. En lugar de tener tiendas físicas a gran escala, hemos llegado a los 100 millones de dispositivos vendidos en menos de tres años. El próximo objetivo global es enviar otros 100 millones de teléfonos a finales de 2022 y repetir esta hazaña en 2023.



Sin duda, el lanzamiento de productos es importante, pero más que eso es tener esos dispositivos en el mercado lo antes posible; el próximo lanzamiento es la serie 9 Pro y en el anterior, el de la serie 8 tardamos 4 meses en llegar a Latinoamérica, así que nuestra intención ahora es recortar ese tiempo de espera para que las personas puedan experimentarlo de inmediato.

¿Qué vendrá en 5G?



El 5G no es solo sobre servicios, también sobre los chipset, y necesitamos entender que no todos los dispositivos están preparados para estos servicios o para tener un buen desempeño, y sin que los encargados del desarrollo de los chipsets lo hagan es difícil tener un mejor avance.



Si uno quiere un mejor desempeño debe, sin duda, invertir y desarrollar un mejor chipset, pero son muy pocos los que lo están haciendo, así que los mejores dispositivos serán los que se preocupen por ese desarrollo, la latencia, la optimización de la batería, una mejor respuesta de los equipos en memoria, en CPU, por eso estamos invirtiendo más de 300 millones de dólares en 5G en el mundo para nuestros diseños.



En la región queremos democratizar el acceso y el uso de estas redes y que no sean para unos pocos, por eso buscamos que los usuarios tengan un buen dispositivo con diseño y que responda a las necesidades.

¿Harán un teléfono plegable?

No quiero decir sí o no, porque no sé a dónde nos lleve la innovación; los teléfonos plegables son una buena opción ahora, quizás no lo fueran en la primera generación, pero con el tiempo han mejorado. Lo que estamos viendo es que cada innovación debe ser práctica y usada por las personas, pero para mi comunidad no es importante, nuestros usuarios quieren otras cosas, desempeño, desarrollo de contenido o gaming, y lo que buscamos es mejorar en esos aspectos, no solo entrar a las innovaciones porque sí. Una de nuestras fortalezas está en las soluciones de carga de los dispositivos, y tiene sentido que hacia adelante tengamos algo referente porque hay un precedente.

¿Cómo afrontan la escasez de chips?

Hemos tenidos grandes retos en el último año, esto sin duda será algo que continuará la primera mitad del año.



Seguiremos manteniendo una cadena de suministro fuerte, nosotros nos aseguramos a través de acuerdos o asociaciones con los proveedores para cumplir, queremos alcanzar los 200 millones de usuarios, y esperamos crecer en Latinoamérica 200 por ciento este año.

¿Qué otras tecnologías traerán a la región?

Tenemos una visión en la que el smartphone funciona como un hub al que se pueden juntar dispositivos de audio, wearables, laptops, tabletas y TV. La idea es construir ese ecosistema, pero para llegar a eso debemos tener una buena, lo queremos hacer paso a paso, establecerlo de la mejor manera en el mercado latinoamericano y por medio de una app controlar el resto. El mercado de la región verá eso.



No pensamos tener tiendas acá, por lo menos por este año, porque esa no es nuestra estrategia aún; además, estamos en la construcción del ecosistema, así que no tiene sentido traer una tienda por cumplir, tenemos 3 años de viaje y eso hemos tardado en la construcción; somos rápidos, pero nos gusta hacerlo seguros.

¿Cuáles son las metas en Colombia?

Tuvimos un crecimiento de 372 por ciento en envío de AIoT y 201 por ciento en smartphones de 2020 a 2021, para este año prevemos un incremento de la producción y el envío de smartphones hasta alcanzar un total de 10 millones de usuarios acá y en la región. Crecimos en el envío de teléfonos en Colombia en 123 por ciento en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con el del cuarto trimestre del año pasado, y las ventas de unidades para el 2021 han aumentado alrededor de 434 por ciento por mes, en comparación con los resultados por mes en 2020.



El año pasado, la marca registró un incremento de cobertura nacional del 1.125 por ciento, frente al 2020. Traemos muchas novedades que verán la luz pronto con la serie 9 y presentaremos varías sorpresas en el Mobile Wolrd Congress.



TECNÓSFERA