Radiohead fue 'hackeada' y esta fue la curiosa reacción de la banda

En un correo que le llegó a la popular banda de rock británico Radiohead, cibercriminales exigían 150 mil de dólares a cambio de no publicar las sesiones privadas de grabación del álbum OK Computer.



Atacantes lograron robar un MiniDisc del vocalista de Radiohead, Thom Yorke, que contenía todo el material. Sin embargo, la banda no se dejó intimidar.

El guitarrista y tecladista de la agrupación, Jonny Greenwood dio a conocer la situación en su cuenta de Twitter mediante una captura de pantalla con el mensaje recibido, acompañado de la misiva: "estamos liberando las 18 horas en Bandcamp para ayudar a la Rebelión de la Extinción", aludiendo a que las ganancias irían dirigidas a un grupo activista por el medio ambiente.



“Nos piratearon la semana pasada: alguien robó el archivo de MiniDisc de Thom en la época de OK Computer y, según se informa, exigió $ 150.000 para liberarlo. Así que en lugar de quejarse, mucho o ignorarlo, estamos publicando las 18 horas en Bandcamp para ayudar a la Rebelión de la Extinción. Sólo por los próximos 18 días. Así que por 18 libras puedes descubrir por ti mismo si deberíamos haber pagado ese rescate ", se lee en el tuit.

La popular banda, conocida por canciones como 'Creep' o 'No surprises', ha sido tradicionalmente antisistema. En ocasiones anteriores han utilizado las plataformas en línea como Bandcamp para compartir su trabajo de forma gratuita o con pagos moderados, que la mayoría de las veces van para causas sociales.



Por ejemplo, cuando lanzaron el álbum completo de 'In Rainbow' lo hicieron en su página web dejando que los usuarios fueran los que decidieran el precio de su trabajo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA