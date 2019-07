Las razones de quienes no le creen a la criptomoneda de Facebook

Los rumores de una criptomoneda de Facebook arrancaron en diciembre de 2018. En junio de este año, la compañía presentó oficialmente a Libra, su criptomoneda, y a Calibra, una suerte de billetera virtual, que estará manejada directamente por Facebook.



Libra estará gestionada por Facebook y otras firmas, 27 por ahora, entre las que se incluyen Mastercard, Visa, Uber, Paypal y MercadoLibre. Pero a diferencia del bitcóin o el Ether, Libra está respaldada por unos fondos (aportados por los miembros de la Alianza) y se basa en una forma privada de 'blockchain'.



Sin embargo, los detalles revelados hasta ahora no son muchos y numerosas autoridades en el mundo de la tecnología recibieron con dudas el anuncio del gigante de las redes sociales.

Los escépticos

Horas después de la presentación de Libra, funcionarios de los gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania hicieron fuertes comentarios sobre el escrutinio que le espera a la red social en la materia.



“Con la mente abierta, pero no con las puertas abiertas”, con esa frase el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo que los países del G20 abordarán la propuesta de Facebook. En múltiples entrevistas, el funcionario fue enfático en que el proyecto “tiene que ser seguro, o no va a suceder” y mencionó que a diferencia de Libra, los principales bancos centrales y supervisores globales, están regulados y tienen una supervisión directa.



Por su parte, el gobernador del banco central de Francia, Villeroy de Galhau, ha dicho a agencias que además de evitar el lavado de dinero, la criptomoneda debe proteger al consumidor ante cualquier problema relacionado con la transmisión de la política monetaria.

Su homólogo alemán, Jens Weidmann, advirtió a Bloomberg que Libra, sin mayores explicaciones, podría interrumpir las transacciones bancarias y socavar sus modelos de negocio. Markus Ferber, Diputado alemán al Parlamento Europeo, describió la preocupación principal: que Libra se convierta en “un banco a la sombra”.



Otro que se ha referido al tema es el economista Benoit Coeure, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) que ha insistido en que los reguladores del mundo deben moverse rápidamente. “Está fuera de discusión permitirles desarrollarse en un vacío regulatorio para sus actividades de servicios financieros, porque es demasiado peligroso” manifestó a la prensa, en un evento en Aix-en-Provence, al sur de Francia.



A pesar de que algunos sectores consideran que la criptomoneda podría apoyar la inclusión financiera de personas que tienen una cuenta en la red social y no una cuenta bancaria, Libra tiene que lidiar con la imagen del gigante de las redes sociales.



Aunque según la red social Libra será una marca independiente, y por ende no compartirá los datos que administra con los que usa Facebook, no han sido pocas las explicaciones que Mark Zuckerberg ha tenido que dar ante las autoridades reguladoras de EE. UU. y Europa por errores constantes en los últimos años. A las preocupaciones sobre privacidad, manejo de la información y conductas monopólicas, se le agregará la preocupación de que Libra se use para transacciones ilegales, como ocurre con otros criptoactivos. ¿Confiarán los usuarios su dinero en una red social a la que ya le han confiado sus conversaciones, gustos y contactos?

Presión legal

El panorama en EE. UU. contempla a más de 30 demócratas del Congreso que firmaron una carta en la que piden menos prisa hasta abordar las "cuestiones profundas" que plantea el proyecto.



La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, la representante demócrata Maxine Waters, le pidió directamente a Facebook que detuviera sus planes.



“Con el anuncio de que planea crear una criptomoneda, Facebook continúa su expansión no supervisada y amplía su presencia en las vidas de los usuarios”, dijo en un comunicado y agregó: “Dado el pasado problemático de la compañía, pido que Facebook acepte una moratoria en cualquier movimiento para desarrollar la criptomoneda hasta que el Congreso y los reguladores hayan tenido la oportunidad de examinar esta cuestión y tomar acción”.

El republicano Patrick McHenry, representante de Carolina del Norte y líder de los conservadores en ese mismo comité, pidió una audiencia para que el gigante tecnológico explique sus planes ante el Congreso, al asegurar a agencias que hay "muchas dudas abiertas" sobre el proyecto.



"Es nuestro deber como políticos comprender el proyecto Libra. Tenemos que ir más allá de rumores y especulaciones para evaluar este proyecto y su potencial impacto sin precedentes en el sistema financiero mundial", indicó McHenry.



Desde el Senado, el demócrata Sherrod Brown aseguró que "el Gobierno no puede permitir a Facebook dirigir una nueva y arriesgada criptomoneda desde una cuenta bancaria suiza sin supervisión" y pidió al que el Gobierno vigile desde cerca el proyecto para asegurar que los usuarios no salgan perjudicados.Se espera que este mes, David Marcus, ejecutivo de Facebook y líder de los esfuerzos de Libra y blockchain de la firma, testifique ante el Congreso y así resolver dudas sobre el plan de divisa digital.

Más recelos

Pero los legisladores estadounidenses no son los únicos en advertir, abiertamente, que no confían en que algo tan sensible como las finanzas termine en manos de una corporación como Facebook.



Recientemente, la tercera economía más grande de Asia envió una advertencia clara: “Sea lo que sea, sería una criptomoneda privada y eso es algo con lo que no nos sentimos cómodos”. Ese es el mensaje con el que el secretario de Asuntos Económicos de India, Subhash Garg, explicó la desconfianza del gobierno y del banco central ante el proyecto, en una entrevista que dio a la prensa local.



En el país asiático, las instituciones han mostrado reticencias frente a las criptomonedas, después de que se prohibió a los bancos negociar con ellas. Si bien el Banco de la Reserva de la India ha establecido restricciones, el gobierno está redactando una ley con sanciones estrictas para su uso. En ese país, el dominio del control del dinero digital está en mano de las instituciones más tradicionales y el regulador ha manifestado que para la ley el dinero está basado en metal o formas físicas.



El objetivo de Facebook con Libra es consolidarse en mercados emergentes y países en vías de desarrollo. Por ello India se veía como un aliado clave en el camino.



Además de que esperan que el próximo año sea funcional en WhatsApp y otras aplicaciones de su ‘familia, la compañía ha dicho que espera contar con unos 100 miembros en la Alianza Libra, que entrarían en las mismas condiciones que los 27 actuales, entregando una inversión, baja para este tipo de firmas, de 10 millones de dólares.



