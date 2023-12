‘El futuro de la IA requiere tanta audacia como ética’: Elijah Lawal, de Google

Google lanza su sistema de inteligencia artificial generativa, Bard. Elijah Lawal, director global de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la nueva herramienta, explica, en entrevista exclusiva con EL TIEMPO para Colombia, en qué consiste y por qué la IA requiere audacia, responsabilidad y ética.

Señor Lawal: ¿podría explicarle a Colombia qué es Bard?



Bard es un experimento de inteligencia artificial generativa, es un colaborador creativo. La gente puede utilizarlo para promover sus ideas, aumentar su imaginación, también sirve para dar consejos sobre cómo alcanzar una meta personal, leer más libros en el futuro o, inclusive, simplemente ayudar a escribir una publicación de blog. Tal vez usted tenga que escribir un artículo y no sabe cómo empezar, o escribió algo y quiere que sea un poco más formal, o más informal, Bard puede ayudar con todo eso.

¿Cómo funciona esa tecnología?

​

Se basa en algo llamado LLM, o grandes modelos de lenguaje. Es una herramienta de predicción que absorbe mucha información y cuando se le hace una pregunta, genera una respuesta seleccionando una palabra a la vez y asumiendo cuál vendrá después.

¿Cómo se diferencia Bard del ChatGPT?

​

Este es un momento muy excitante. La inteligencia artificial generativa es muy interesante, y es fantástico que varias compañías estén en lo mismo: mientras más, mejor. Lo que hoy nos hace únicos, a Bard y a Google, son las funciones que ofrecemos. Tenemos, por ejemplo, algo llamado “extensiones”, que le permiten a Bard integrar todas las herramientas de Google que se usan todos los días, como Gmail, YouTube y otros. Es una función brillante que integra el poder de Google a la experiencia con Bard.

Otra característica que hace que Bard sea más interesante y única que otras es que es uno de los primeros chatbots que admiten que no tienen todas las respuestas o que se pueden equivocar. FACEBOOK

TWITTER

¿Tiene Bard un seguro 'antiequivocaciones'?

​

Al haber integrado Gmail a Bard, la herramienta puede darle una respuesta concisa. Otra característica que hace que Bard sea más interesante y única que otras es que es uno de los primeros chatbots que admiten que no tienen todas las respuestas o que se pueden equivocar. Por eso Bard tiene un botón que se llama ‘Google it’. Al activarlo, usted puede confirmar por medio de nuestro buscador si la respuesta es correcta, si en internet existe información que corrobore la que le dio Bard. Esto me parece no solo interesante, sino también responsable de nuestra parte. Bard genera respuestas bastante correctas, pero en áreas donde no está seguro puede ayudar a buscar en internet más información y fuentes, para así validar su respuesta.

Tranquiliza saber que existen principios éticos en Google que se aplican a la inteligencia artificial. ¿Como cuáles?

​

Con cualquier tipo de tecnología poderosa, como es el caso de la inteligencia artificial generativa, hay oportunidades y riesgos. Es importante recordar que es solo tecnología; lo importante es cómo la usen las personas, lo que determina las oportunidades y los riesgos. En Google asumimos esta responsabilidad con mucha seriedad. Nosotros sabemos que tecnología tan poderosa como IA puede tener un impacto enorme en la sociedad y por eso nos aseguramos de que todo lo que hacemos con IA esté alineado con nuestros principios éticos. En el 2018 fuimos una de las primeras compañías en articularlos para la IA y así nos aseguramos de que siempre se aplique en nuestros productos por el bien de los usuarios. Queremos que la IA sea beneficiosa para la sociedad. Que no cree ni refuerce ningún tipo de discriminación. Que sea creada y probada para garantizar seguridad.

¿La seguridad incluye la privacidad?

​

Desde luego. La privacidad es supremamente importante para nosotros. Y también tenemos una lista de principios en torno a cosas que no hacemos y no queremos. Por ejemplo, no aplicamos nuestra tecnología de inteligencia artificial para causar daño. No queremos que nuestra tecnología se implemente en el uso de armas, o sea utilizada para espiar ni vigilar a nadie. No queremos que esta tecnología se use para violar la ley o los derechos humanos. La lista es más larga. Quiero enfatizar que somos conscientes de estos riesgos, pero también de la enorme posibilidad que significa esta tecnología, y creemos que si nos atenemos a estos principios, ayudarán a guiar la forma en que desarrollamos nuestros productos.

¿Quiénes en Google están a cargo de determinar esos principios?

​

Nuestros principios éticos no son algo que determinamos solos. Eso no puede hacerlo sola una empresa individual, o incluso un gobierno. En Google tenemos un departamento entero de Responsabilidad IA que colabora con muchos y diferentes tipos de expertos, incluidos científicos sociales, especialistas en ética, antropólogos, personas con experiencia en el campo social y técnicos. También intercambiamos comentarios con muchas organizaciones externas.

El historiador, filósofo y escritor Noah Harari dijo a 'The Economist', de donde, así como de informes de 'The New York Times', obtuve información para esta entrevista, que la “AI hackeó el sistema operativo de la civilización humana”. ¿Es esto cierto o algo exagerado?

​

No estoy exactamente seguro de a qué se refiere Harari, solo puedo dar una respuesta general sobre eso. Reitero, creo que hay enormes oportunidades y también riesgos con la IA. Y será siempre la aplicación humana de esta tecnología la que finalmente decide cómo va a ser utilizada. Nos habrán escuchado mencionar esto tantas veces; queremos ser atrevidos con las posibilidades positivas de esta tecnología. Utilizarla basados en ello para avanzar y traspasar los límites de lo que podemos lograr. Pero eso no significa que seamos ignorantes de los riesgos. En términos de ser audaces, queremos asegurarnos de que estamos usando esta IA para hacer el bien. Pero, además, cuando eres atrevido, también tienes que ser responsable, y en Google nos centramos en eso.

Queremos ser audaces en lo positivo, sin dejar de ser responsables en torno a los riesgos. El desarrollo no es solo tecnológico, también es ético y moral. FACEBOOK

TWITTER

¿Es por ello por lo que presentan a Bard como un experimento?

​

Sabemos que se trata de una tecnología nueva, apasionante y poderosa, así que la presentamos como un experimento y seguimos recopilando comentarios y reacciones. Queremos ser audaces en lo positivo, sin dejar de ser responsables en torno a los riesgos. El desarrollo no es solo tecnológico, también es ético y moral.

¿Usted cree, como opinan algunos tecnólogos, y no precisamente los más locos o fanáticos, que la IA nos puede matar a todos los humanos? 'The Economist' expone un escenario de pesadilla. Que la IA supere a la inteligencia humana, que se tome el control de los computadores, de las fábricas y llene el cielo de drones asesinos. ¿Esto le suena muy loco?

​

Esos escenarios como de pesadilla son creados imaginariamente a través de obras de ficción. Creo que es mejor centrarnos en el lado real de las cosas. Porque hay funciones interesantes y poderosas que hacen parte de los beneficios positivos de la IA. Sé que hay riesgos, y no quiero que parezca que todo con IA es color de rosa. No sé si esos escenarios de pesadilla resulten siendo una predicción, pero, nuevamente, todo depende de las personas. No olvidemos que IA es solo tecnología, la pregunta es cómo la van a usar los seres humanos y si están basándose en los principios correctos.

En este momento legisladores en todo el mundo están pensando en cómo protegernos de estos posibles escenarios de pesadilla. Algunos países han organizado cumbres para analizar los riesgos de la IA. En el Congreso colombiano acaban de radicar un proyecto de ley para regular la IA. No hacer nada, como sucedió con las redes sociales durante muchos años, es una posibilidad arriesgada, pero exagerar en la regulación de la IA también puede sofocar la innovación. ¿No cree que la primera regulación debe consistir en hacer obligatorio revelar que se está usando IA en cualquier escrito, forma de arte, literatura, etc.?

​

No soy experto en regulación. Creo que, en términos generales, siempre tiene que haber un equilibrio entre la innovación y las directrices y salvaguardas para implementarlas. Y no creo que solo aplique a Google, sino a cualquier empresa de tecnología. Para los bots conversacionales, como Bard, que es específicamente mi área de especialización, tenemos el botón ‘Google It’, que dice cómo se puede verificar la información, porque Bard a veces puede no ser tan preciso. Conversaremos con los gobiernos sobre la implementación de las leyes y los escucharemos atendiendo a sus inquietudes. Es la combinación de innovación con responsabilidad lo que realmente nos permitirá aprovechar el poder de la IA.

La IA va a resolver grandes problemas al desarrollar nuevas drogas, encontrar nuevos elementos (una IA de Google ha encontrado 2,2 millones de materiales desconocidos por la ciencia); combatir el cambio climático, por ejemplo. Pero aún no resuelve el temor de que pueda superar la inteligencia humana con posibilidades fatales.

​

Tiene razón en que la IA traerá beneficios sorprendentes. Pero ese supuesto riesgo fatal es muy especulativo. Para asegurarnos de que no llegue a suceder es por lo que manejamos la ética. Así que no solo hay que tener expertos en tecnología, también hay que tener especialistas que se centren en la ética. Las personas que se centran solo en la tecnología simplemente quieren liderar. Piensan que la tecnología es solo genial y debe avanzar. Pero nosotros entendemos que, así tengamos que ir más despacio, debemos contar con el concepto de especialistas en ética.

Estamos entusiasmados con Bard, pero ChatGPT llegó antes y todo el mundo está hablando de eso...

​

Yo estoy realmente emocionado de poder trabajar con Bard. Me entusiasman las características que mencioné, como las extensiones de Google. Creo que es un gran cambio en términos de innovación simplemente poder decirle a Bard, ¿podrías revisar todos los correos electrónicos de mi grupo de amigos sobre nuestras vacaciones a Colombia? ¿Y pueden conseguirme los vuelos y los hoteles más baratos para ese viaje? Algo así normalmente tomará, tal vez, 20, 30 minutos, y Bard puede hacerlo en segundos. Creo que es algo realmente interesante y exclusivo de Google porque aprovecha el poder de Gmail, Google, vuelos y hoteles. También mencioné el botón ‘Google it’, que le permite verificar la información. Para periodistas como usted, que confían en compartir información precisa, creo que eso también cambia las reglas del juego. Si tuviera que resumir cómo la IA generativa y los bots, específicamente, nos ayudan a hacer nuestras vidas más interesantes, la respuesta sería: ahorro de tiempo, gran productividad, ayuda para comenzar proyectos, ideas de ajustes y modificaciones. Es una tecnología enormemente poderosa, pero no olvidemos que es importante que sea responsable.

En Google estamos realmente interesados en asegurarnos de que las personas encuentren equilibrio con la tecnología que les parezca adecuada. FACEBOOK

TWITTER

Las redes sociales están controlando la atención humana, pero con la IA está mutando la atención por intimidad. ¿Se trata de una intimidad falsa? Porque ahí sentimientos, pues no hay...

​

Para empezar, se accede a Bard a través de tecnología, y para eso hay que ir a una página web y escribir www.bard.google.com. Eso debería ayudarle a recordar que está hablando con tecnología que nunca podrá reemplazar la interacción humana. Y no importa cuántas respuestas le dé Bard y cuánta personalidad parezca tener, siempre es importante recordar que se está interactuando tecnológicamente; esa es una de las razones por las que en la parte superior de Bard dice “experimento”. Porque recuerda constantemente que es tecnología experimental, y que en realidad no se está conversando con un ser humano. Pero en Google estamos realmente interesados en asegurarnos de que las personas encuentren equilibrio con la tecnología que les parezca adecuada. Entonces, si va a www.wellbeing.google.com encontrará un sitio web completo sobre bienestar digital y cómo ayudar a las personas, a las familias, incluso a los desarrolladores digitales, a encontrar equilibrio. En Google tenemos un dicho: ‘Respeta al usuario y todo lo demás avanzará’. Ese es nuestro principio rector, ayudar a las personas a vivir una vida mejor a través de la tecnología.

¿Bard tiene límites?

​

Sí. Por ejemplo, no debe usarse para asesoramiento médico o financiero, lo tenemos muy claro. Porque, nuevamente, esta es una experiencia generativa. Una de las actualizaciones del modelo, en septiembre, fue no solo aclarar que no puede dar ciertos consejos, sino recomendar ir al médico y ayudar a encontrar un experto en finanzas, por ejemplo.

¿Entusiasmo y temor? ¿Ese puede ser un buen resumen del dilema con la IA?

​

Se lo contesto desde una perspectiva muy personal. Estoy muy entusiasmado con el poder de la tecnología en el espacio de la medicina. Yo perdí a mi padre a causa de un cáncer. Hoy, la IA está ayudando a los médicos a detectar con más precisión esta enfermedad. Para mí, no se trata de temor, sino de ser consciente de los riesgos potenciales. Y de cómo se pueden mitigar.

¿Cree que la IA es el equivalente de una especie de inteligencia extraterrestre?

​

No creo que exista ninguna prueba de inteligencia extraterrestre, o por lo menos aún no. Por supuesto que existe la posibilidad, el universo es enorme. Y, estadísticamente hablando, probablemente haya más vida en el espacio. Puede que haya algo de inteligencia por ahí, pero creo que es muy difícil equipararlo con IA. Vale la pena señalar que tecnologías como Bard son un modelo de lenguaje grande. Es básicamente un motor de predicción. Entonces genera sus respuestas con las palabras que deduce aparecerán a continuación. Usa datos existentes para generar una respuesta, y eso se basa en nuestra inteligencia, los datos que obtiene provienen de humanos. Son los humanos quienes han escrito cosas, publicado fotos, videos. Esta es una aplicación creada con inteligencia humana.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO