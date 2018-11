Qué tener en cuenta en esta temporada de descuentos

Black Friday, reconocido como uno de los momentos más exitosos del año en comercio tradicional y electrónico, está lleno de promociones que se podrán encontrar por solo 24 horas en tecnología, moda, viajes, decoración, entre otras, en grandes almacenes y sobre todo en portales de compra online.

Algunos consejos que puede seguir para sacar el mayor provecho en las compras los explica Andrés Robatel, gerente de Marketplace, de Mercado Libre. Lo que hay que tener en cuenta, según Robatel, es no perder la calma, tener claridad sobre qué se quiere comprar y comparar los precios del mismo producto (diferentes marcas), incluso en la misma página web.



“En el caso de Mercado Libre, donde uno encuentra los mismos productos, vendidos por diferentes marcas o vendedores, es importante comparar para saber cuál tiene el mejor precio. Si bien toda la industria ha hecho un esfuerzo gigante para poder dar muy buenas ofertas, un consejo que doy es tratar de desconfiar de los precios que son extremadamente bajos como para ser verdaderos”, menciona Robatel.



De acuerdo con una encuesta realizada por el portal de compras Groupon, el 72 por ciento de los colombianos consultados afirmó que disfruta de las fechas de descuentos especiales como Black Friday y CyberMonday.



Para Felix Lulion, director general de Groupon Latinoamérica, es importante planear las compras con tiempo y entrar durante las primeras horas del día a los portales para ver las mejores ofertas y poder hacer compras tranquilamente y sin contratiempos.

Por ejemplo, si se buscan descuentos en viajes, es ideal que el usuario tenga claro el destino al que quiere ir y al menos dos opciones de fechas para hacerlo y así poder comparar qué opción le conviene más. Asimismo, Lulion aconseja aprovechar las ventas flash que ofrecen comercios en línea, durante franjas de tiempo específicas.



Estas consisten en un porcentaje de descuento o bono de dinero especiales para productos específicos.



Otro de los temas para tener en cuenta en esta jornada es la cyberseguridad al realizar compras por internet. Para el gerente de Marketplace de Mercado Libre, este aspecto es una de las columnas vertebrales del e-commerce.



“Nosotros tenemos una plataforma propia que se llama Mercado Pago para cumplir con los mejores y más altos estándares de seguridad. Lo más importante es que en Mercado Libre todas las compras están protegidas por algo que nosotros llamamos el programa de ‘compra protegida’. Significa que cuando uno paga en la plataforma de Mercado Libre el dinero de esa compra lo retiene la empresa hasta que el producto se entregue, entonces, en el caso de que ocurra cualquier eventualidad y la persona decida solicitar la devolución de su dinero, puede hacerlo de forma sencilla y sin ningún tipo de costo adicional”, explica Robatel.



Por su parte, Lulion, explica que el consejo más sencillo y más efectivo en materia de seguridad es evitar conectarse a redes públicas o desconocidas, ya que sus datos pueden ser robados. Para el gerente, siempre será más segura la conexión de la casa o lugar de trabajo.



Finalmente, ambos expertos aconsejan revisar las políticas de devolución, los tiempos de entrega de los productos, los costos de envío e identificar las líneas de atención al cliente en las páginas web para resolver cualquier duda o reclamo.

En el caso de Kayak, buscador de viajes, el consejo para quienes buscan tiquetes aéreos es revisar los precios del trayecto una semana antes y compararlos en la fecha del Black Friday para así no caer en falsas promociones.



También mencionan la relevancia de aprovechar al máximo las compras desde la plataforma y optimizar tiempos, ya que cuentan con la facilidad de hacer búsquedas de viajes con sus respectivas promociones en un mismo lugar.



Asimismo, esta página web cuenta con alertas y notificaciones por e-mail para avisar a los usuarios sobre cambios de las tarifas y así no perderse los descuentos programados para esta fecha.



EL TIEMPO