¿Qué tan analfabeta puede ser la generación covid?

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, analiza el bache educativo que los estudiantes colombianos han tenido con el coronavirus. Explica todos los programas que, en compañía del Mineducación, se vienen haciendo para otorgar conectividad y presencia educativa en Colombia.



Existe el temor de que la generación covid sea una generación perdida desde el punto de vista escolar. No es lo mismo un maestro que una pantalla de computador, ni todo el país tiene conectividad. ¿Corremos el peligro de que el planeta tenga una generación si no analfabeta, semi?

Hemos tenido un reto grandísimo: que nuestros niños se mantengan estudiando y preparándose para la vida, en coordinación con el Ministerio de Educación, para mantenerlos alrededor de la educación y sobre todo transformarlos.



Se calcula que unos 1.600 millones de niños transcurrieron este año en el mundo con las escuelas cerradas…



Por eso en Colombia tomamos unas acciones precisas. Lo primero, entregar equipos. En un mes entregamos 86.000 computadores…





¿Pero con red o sin red?



Con conectividad, claro. Con la televisión nos hemos ayudado muchísimo, a través de un programa que se llama 'Profe en tu casa', que ha sido muy exitoso entre nuestros niños sin conectividad, la cual, de todas maneras, es uno de los retos más importantes del país y por eso la hemos acelerado. Emitimos Profe en tu casa por el canal nacional, pero también por nuestros canales regionales. Y algo más lindo todavía, la radio comunitaria, que con la radio comercial también se han unido a la estrategia educativa con los alcaldes y con gobernadores.

Los niños más desfavorecidos son los que han salido más perjudicados con esta interrupción educativa a la que nos obligó el covid. Pero la educación es la puerta más directa hacia la igualdad de oportunidades y la equidad…

Hemos conectado ya casi 150.000 hogares. Son hogares que no tenían internet y que gracias a este programa, que lo establecimos en medio de la emergencia del covid, pudimos cubrir. Y lograr que 2.300 zonas rurales y urbanas estén conectadas. Planeamos conectar 10.000 escuelas rurales en 10 años, a partir de enero. Ya la licitación está en curso, adjudicaremos en octubre.



Confiamos en que a finales del segundo semestre tengamos estos centros educativos rurales conectados con todo lo que se requiere, porque sabemos que hoy la conectividad es equidad y genera muchas oportunidades. La meta para este año es llegar a 304.000 hogares, de aquí a diciembre; nos hacen falta todavía 154.000 más.

Ministra, hay 3.658 localidades listas para conectividad 4G. ¿Cómo va a ser el ritmo de conexión?



Gran pregunta. Para mayo del próximo año vamos a tener 954 localidades ya con 4G. Y adicionalmente a eso, en el año 2022 vamos a poder tener 831. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 2021 vamos a tener 954, y en 2022 vamos a tener 831. Y así sucesivamente hasta alcanzar las 3.658. Llegaremos a un millón de colombianos que no tenían cobertura y que, gracias a la subasta del espectro 4G, van a poder tenerla.



Después de todos los esfuerzos que ha hecho Colombia, ¿el coronavirus nos ha obligado a echar para atrás en la educación inclusiva, equitativa y de calidad, a la que nos habíamos comprometido en los planes de desarrollo sostenible? Prácticamente tenemos un bache de un año…

Hacemos todo el acompañamiento al sector educativo para sacar adelante todos los procesos, pero nosotros vamos a lanzar un programa, y le doy chiva, para hacer un refuerzo escolar a nuestros niños. Permitir que los que necesitan algún refuerzo en matemáticas, en ciencias y en lenguaje lo puedan tener a través de estos profesores virtuales, que los van a acompañar a hacer las tareas, pero también a ayudarlos si requieren algún refuerzo adicional.



Este proyecto es igualmente en conjunto con el Ministerio de Educación. Por eso nosotros también sacamos nuestro proyecto de los 100.000 programadores, para seguir formando a nuestros jóvenes para que tengan oportunidades laborales y conectarlos con el mercado.

De manera que si nos ponemos a ver, entonces, posiblemente sí vamos a tener algunas dificultades, pero yo estoy segura de que con la ministra de Educación, con el Ministerio de las TIC, y con este proyecto de refuerzo escolar que va a ir a millones de niños vamos a poder continuar con la calidad educativa que se viene construyendo en el país. La educación transforma y el Presidente se la ha jugado al cien por ciento.

Esta estadística puede ilustrar la difícil coyuntura. Después del devastador terremoto del 2005 en Cachemira, que obligó a cerrar las escuelas por 14 semanas, se calcula que los niños más afectados sufrieron una pérdida equivalente a 1,5 años de aprendizaje. ¿A qué horas vamos a recuperar lo que los niños de la generación covid han perdido en Colombia?

Nosotros no hemos cerrado en ningún momento el sector educativo. Nos hemos mantenido trabajando, uniendo todos los esfuerzos de conectividad de radio y televisión al servicio de nuestros niños, y sabemos que con ese refuerzo escolar y con todas las acciones que hemos hecho en compañía de alcaldes y gobernadores, esas brechas, que posiblemente podrían presentarse, no se presenten.



Estos esfuerzos probablemente nos garanticen que no vamos a tener retrocesos, sino que, por el contrario, haremos todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer el conocimiento de todos nuestros niños, niñas y adolescentes.



¿Qué está haciendo el Mintic para generar el nuevo talento digital cuya necesidad en el mundo aceleró el coronavirus? Necesitamos arquitectos en 'apps', talentos de la cuarta revolución industrial, gente especialista en ciberseguridad…

Una primera acción son los 100.000 programadores. Este proyecto lo hicimos justo a la medida de lo que requieren las empresas, nacionales e internacionales. Ya se han inscrito 126.000 ciudadanos. El programa se llama Misión TIC 2022. Y la programación hoy se requiere para todo. Para procesos en el sector salud, en el educativo. Para que tenga idea, en Colombia se calcula que hay más de 64.000 vacantes en este sector. Constituimos un comité asesor, tanto con las empresas como con los emprendedores, y hay universidades muy importantes que nos van a ejecutar este programa, como, por ejemplo, la Nacional, la Tecnológica de Pereira y muchas otras. Se trata de tener conectada a Colombia y a Colombia con el mundo.



Si algo ‘bueno’, podemos decir entre comillas, trajo la pandemia, es que muchos de los que jamás se habían imaginado pasarse al mundo digital lo hicieron. Hay muchas personas analfabetas tecnológicos, por la generación, por la situación económica, en fin, por lo que fuere, y el covid las empujó a entrar al mundo digital…

Y para los emprendedores. En este ministerio, para los pequeños y medianos empresarios, estamos haciendo 20.000 tiendas virtuales para que puedan seguir vendiendo sus productos.



Hay pequeños empresarios que han podido acelerar sus ventas en un 300 por ciento gracias a estas tiendas virtuales. Y por eso también nació un evento, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica, que se llama InpiraTIC, donde vamos a tener 'speakers' muy destacados. Eso será el 30 de septiembre.

¿Para qué es?



Para que en el sector de la transformación digital más personas puedan soñar cómo hacer sus negocios, y conectarse con lo que requiere la gente. Aceleramos no solo la conectividad, sino también la transformación digital.



Su antecesora, Sylvia Constaín, era una ministra muy técnica, muy buena, pero tuvo muchos problemas con el Congreso. ¿Usted ya tiene pensado cómo va a mejorar esas relaciones?



Mi relación con el Congreso siempre ha sido muy cordial. Los congresistas también nos han impulsado la ley TIC. Con su ayuda aceleraremos tanto la conectividad como la transformación digital, que requiere hoy Colombia.

Usted, pues, fue santista en el gobierno de Santos; vargasllerista, como representante de ese sector en altos cargos. Es amiga amiga del presidente Duque, pero la suya es la casa Char. ¿Dónde está más cómoda?



Estoy cómoda donde esté la gente. Tengo una vocación de servicio y en cada cargo he dejado una huella, con conocimiento y con amor. Me debo al ciudadano, a la transformación de Colombia. Obviamente reconozco que el presidente Duque ha tenido una visión de país que yo he compartido, y por eso lo estoy acompañando en el Gobierno desde el día uno. Independientemente de mi relación personal con él, tenemos una relación muy profesional que nos ha permitido caminar juntos para lograr hacer grandes cosas.

¿Es leyenda, o es cierto, que una vez usted, en la biblioteca de él, le sacó un libro, usted lo abrió en cualquier página y él sabía lo que decía ahí?



De las cosas que me impresionan del presidente Duque es su capacidad de recordación. Siempre está leyendo. Y, efectivamente, yo estaba en su casa y me dijo que escogiera cualquier libro de la biblioteca y pasó eso. Cuando yo le dije el número de la hoja del libro, el presidente me la recitó. Cuando uno conoce una persona que tiene esa recordación y esa inspiración por hacer las cosas bien, es muy estimulante. Por eso estoy aquí.



Usted habla de su vocación de servicio. Son pocas las personas que la tienen de verdad. ¿Dónde se ve en unos años: gobernadora del Atlántico, alcaldesa de Barranquilla o… vicepresidenta de alguien?



Me veo sirviéndole a la gente. Eso haré hasta el último día en que me muera.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO